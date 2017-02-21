21.02.2017 19:39:08

21 öğrenci hastanelik oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Belenli Köyü Ortaokulunda 21 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Belenli Köyü Ortaokulunda 21 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Belenli Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerden 21'i yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetinde bulunan öğrencilerin sayısının artması üzerine okul yönetimi sağlık ekiplerine bilgi verdi.Öğrenciler ambulanslar Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin öğle yemeğinde köfte, irmik helvası ve pilav yedikleri öğrenilirken, zehirlenme vakasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yemekten numune alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.Okulda 87 öğrencinin bulunduğu bunlardan 21'inin zehirlendiği ifade edilirken, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.(Hüseyin Türkoğlu/İHA)