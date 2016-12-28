28.12.2016 20:33:21

21 maddelik teklif 19'a düşürüldü

Anayasa değişiklik teklifindeki 'Doğuştan Türk vatandaşı' ibaresi 'Türk vatandaşları' olarak değiştirildi

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Anayasa değişiklik teklifindeki 'Doğuştan Türk vatandaşı' ibaresi 'Türk vatandaşları' olarak değiştirildi. 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi 19'a düşürüldü.TBMM Anayasa Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve İstanbul Milletvekili Markar Eseyan imzasıyla verilen 'Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekilli seçilme yeterliliğine sahip, doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından, doğrudan halk tarafından seçilir' cümlesindeki 'doğuştan Türk vatandaşı olanlar' ibaresinin 'Türk vatandaşlığı' şeklinde değiştirildi.21 MADDELİK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ 19 MADDEYE DÜŞÜRÜLDÜAK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, anayasa değişiklik teklifine ilişkin konular ele alındı.AK Parti MYK toplantısında, anayasa değişikliği teklifinde, 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısının 13'e çıkarılması, Adalet Bakanı ile müsteşarının da HSYK'nın doğal üyesi olması görüşüldü.Ayrıca toplantıda, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden 21 maddelik Anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürülmesinin gündeme alındığı, 126. maddede değişikliğe gidildiği ve tekliften 15. madeninde çıkarılmasının da kararlaştırıldığı öğrenildi.