07.02.2017 09:15:32

21 IŞİD'li etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 21 IŞİD'li etkisiz hale getirildi.

AA'nın haberine göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 168'inci gününde, IŞİD'e ait 203 hedef ateş altına alındı.

Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 21 IŞİD'li etkisiz hale getirildi.

Harekatın 168'nci gününde, IŞİD'e ait 138 hedefe ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak militanlarca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 IŞİD hedefine yönelik hava harekatı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 64 bina, 1 silahlı araç imha edildi.

Gün içinde gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 21 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.

Harekatta bugüne kadar 3 bin 719 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

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