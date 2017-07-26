26.07.2017 16:13:38

21 ByLock'çu tutuklandı

Gaziantep ve Antalya'da ByLock kullandıkları gerekçesiyle 21 kişi tutuklandı.



GAziantep'te gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında farklı kamu kurumlarında görevli personellere yönelik yapılan operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonda örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen toplam 14 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgu ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliden 13'ü çıkarıldığı Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan biri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



ANTALYA'DA 8 TUTUKLAMA



Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 kişi tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında muhasebeci, şoför, aşçı, çiftçi, emekli ve serbest meslek mensubunun bulunduğu ve bir kısmının ByLock kullandığı tespit edilen, Akdeniz Çalışanlar Derneği (AKÇADER) üyesi 25 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan F.Ö., F.G., A.K., A.B., E.M., A.A., A.B., F.E., E.T., A.Ö., A.K., C.E., C.A., D.İ., E.B., M.A.K., Ş.S.A., D.T., A.A., A.M., A.Y., A.B., E.A., F.A. ve A.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ö., F.G., A.K., A.B., E.M., A.A., A.B. ve F.E Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.