04.02.2017 18:51:36

'2023 hedeflerimiz için en iyi sistem cumhurbaşkanlığıdır'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Milli iradeyi güçlendirmek, 2023 hedeflerine ulaşmak için en iyi sistem, cumhurbaşkanlığı sistemidir

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Milli iradeyi güçlendirmek, 2023 hedeflerine ulaşmak için en iyi sistem, cumhurbaşkanlığı sistemidir. Bazılarının bunları içlerine sindiremiyor" dedi.Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için Şanlıurfa'ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, katıldığı AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında, daha güçlü bir Şanlıurfa, daha güçlü bir Türkiye için el ele verilmesi gerektiğini söyledi.Türkiye'nin gelişip büyüdüğünü ancak mevcut sistemin bu büyümeye ve gelişmeye ayak uyduramadığını ifade eden Bakan Elvan, "Anayasa değişikliği meclisten geçti. Artık milletimizin karşısına çıkmak için hazır durumdayız. Milletimiz ne derse o olacak ancak bizim iyi anlatmamız, iyi izah etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin gelişmesini ve güçlenmesine karşı olan bazı mihraklar var. Bunlara karşı da son derece uyanık olmamız gerekiyor. Yakın tarihte devletin çalışamaz duruma geldiğini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık bu krizler olmayacak, tıkanma olmayacak. Cumhurbaşkanı işini kim iyi yapıyorsa isterse meclis dışında olsun o yetişmiş kişiyi getirip bakan yapabilecek. Hiçbir şekilde yönetim boşluğu olmayacak. Milli iradeyi güçlendirmek, 2023 hedeflerine ulaşmak için en iyi sistem, cumhurbaşkanlığı sistemidir. Bazılarının bunları içlerine sindiremiyor" şeklinde konuştu."Bu ihanet bataklıklarını bir bir kurutacağız"Bakan Elvan, içte ve dışta Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın birliğine, bütünlüğüne, insanların hayatına, huzuruna kast eden millet ve Türkiye düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini ifade etti. Elva, "Terörün dili, dini, ırkı yoktur. Bu ihanet şebekelerinin arkalarında hangi devlet olursa olsun, isterse yedi düvelden destek alsınlar. Şanlıurfa dimdik ayakta durdukça, milletimiz dik durdukça bu bataklıkları bir bir kurutacağız. Milletimiz bunlara prim vermiyor. Bu ihanet şebekelerini bir bir temizleyeceğiz" diye konuştu.İş adamlarına Cazibe Merkezleri programı hakkında bilgi de veren Bakan Elvan, Şanlıurfa'nın bölgede çekim gücü olan, çevresinin kendisine baktığı merkez şehirlerinden birisi olduğunu vurguladı.(Bekir Basmacı/İHA)