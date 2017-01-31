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31.01.2017 23:11:40
2017 yılının ilk MGK'sı tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan 2017 yılının ilk MGK'sı 8 saatin ardından sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan 2017 yılının ilk MGK'sı 8 saatin ardından sona erdi.
(Derya Yetim/İHA)
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