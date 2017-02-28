28.02.2017 16:22:12

2017 yılında inşaat sektöründe büyüme beklentisi; yüzde 5

'Türk Yapı Sektörü 2016 Raporu' açıklandı. Dr. Gürlesel, rapor açıklamasında Türk inşaat sektörünün 2017 yılında yüzde 5 büyüyeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

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'Türk Yapı Sektörü 2016 Raporu' açıklandı. Dr. Gürlesel, rapor açıklamasında Türk inşaat sektörünün 2017 yılında yüzde 5 büyüyeceğinin tahmin edildiğini belirtti.Yapı-Endüstri Merkezi'nin (YEM), 'Türk Yapı Sektörü 2016 Raporu' açıklandı. YEM adına raporu hazırlayan Ekonomi ve Strateji Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, 2017 yılında Türk inşaat sektöründe yüzde 5 büyüme beklediklerini belirtti. Dr. Gürlesel, dünya ekonomisinin son iki senedir yavaş bir büyüme gösterdiğinin altını çizerek "Dünya ekonomisi iki senedir yavaş büyüyor. Hatta büyüme temposunda 2014'e göre bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde özellikle 2016 yılında beklentilerin altında bir performans gerçekleşti. Gelişen ülkelerde o eski hızlı büyüme tempolarını 2015 ve 2016 yıllarında kısmen kaybetmiş gibi gözüküyor. Bu sene ben inşaat sektöründe ekonomik performansın diğer sektörlerin üzerinde bir performans göstereceğini düşünüyorum. Çünkü yavaşlayan ekonomik büyümeyi hükümet ve ekonomi yönetimi, inşaat sektörü ve alt yapı yatırımları üzerinden hızlandırmaya çalışıyor" dedi."2017, 2016'ya göre daha iyi bir sene olacak"2017 yılının büyüme açısında daha olumlu geçeceğini ifade eden Gürlesel, "Dünyada da işlerin biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi bir büyüme ihracat tarafında da dünya ticaretinde de olacak. Geçen iki senede yakın ve komşu inşaat pazarlarımız çok zayıftı küçülmeler vardı. Bu sene büyümeler bekliyoruz. 2017'nin 2016'ya göre daha iyi bir sene olacağını tahmin ediyoruz. Onun için ihracat tarafında daha ümitliyiz. 2017 yılında ekonomik büyümeyi yüzde 3, inşaat sektörü için yüzde 5, iç pazar reel büyümeyi yüzde 6 buçuk 7 arasında bekliyoruz. İnşaat malzemeleri ihracatında da yüzde 6-8 arasında artış olabilir diye öngörüyoruz" diye konuştu.Eğilmez: "2016 yılı bütün şokların yaşandığı bir yıl oldu"Ekonomist-Yazar Mahfi Eğilmez ise 2016 yılının tahmin ettiklerinden de kötü geçtiğini söyledi. Eğilmez, "Geçen yıl burada 2016 yılı için 2015'in bir şekilde tekrarı olacak gibi konuştuk. 2016 tahmin ettiğimizden daha da kötü gitti. 2016 öyle bir yıl oldu ki bütün şoklar kendiliğinden geldi. Hem dünyada hem Türkiye'de yaşanabilecek ne kadar kötü olay varsa aşağı yukarı hepsini yaşadık. Dünyada beklentilerin altında kalan bir büyüme ortamı oluştu. Tabii ki her alanda böyle oldu" ifadelerini kullandı.Eğilmez: " Dolar yılı TL karşısında 3,90 ile kapatabilir"İnşaat sektörünün bütün dünyada daraldığını belirten Eğilmez, "Türkiye'nin son 10 yılda lokomotifi durumdaki sektör inşaat sektörü, dolayısıyla 2017'de özellikle inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründe biraz daha büyüme olacağını tahmin ediyorum. 2016'dan daha iyi bir manzara olacağını düşünüyorum. Türkiye açısından genel olarak ekonomik duruma baktığımda da bir parça daha toparlanma olabilir. Yani yeniden yüzde 5 büyümelere belki gelmeyeceğiz ama 2016'ya göre bir miktar daha iyiye gideceğimizi tahmin ediyorum büyüme açısından" dedi.Eğilmez yıl sonu dolar kurunun ise 3,90 seviyelerinde tahmin ettiğini belirtti. Eğilmez şunları kaydetti: "Kur'da eğer olağanüstü bir durum olmazsa bugünkü şartların devam edeceğini düşünüyorum. Yani TL karşısında doların 3.90'lar ile yılı bitirmesi normal bir kur gibi geliyor".