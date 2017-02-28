28.02.2017 14:40:24

2017 Yılı SODES uygulamaları başladı

Kilis Valiliği Sosyal Destek Programının (SODES) 2017 yılı uygulamaları başladığını açıkladı.

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Kilis Valiliği Sosyal Destek Programının (SODES) 2017 yılı uygulamaları başladığını açıkladı.Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan GAP Eylem Planı kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Destek Programının (SODES) 2017 yılı uygulamaları başladığı belirtildi.Valilik açıklaması şöyle sürdü; "2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen hükümler dikkate alınarak hazırlanacak Proje tekliflerinin www.sodes.gov.tr internet sitesinden erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla 23 Şubat - 16 Mart 2017 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından sisteme yüklenmesi ve ıslak imzalı 2 nüshasının (S.T.K.'lar için Dernek/Vakıf tüzüğünün eklenerek) resmi yazıyla Valiliğimiz il Merkez Proje Ofisine teslim edilecek" denildi.