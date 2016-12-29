29.12.2016 16:35:16
2017 yılı asgari geçim indirimi (AGİ) belli oldu
Asgari ücretin yeni yıl için açıklanmasının ardından 2017 yılında asgari geçim indiriminin (AGİ) de ne kadar olacağı belli oldu.
Asgari ücretin yeni yıl için açıklanmasının ardından 2017 yılında asgari geçim indiriminin (AGİ) de ne kadar olacağı belli oldu.
Asgari ücret yeni yılda net 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olarak açıklandı. Çalışanların maaşlarına asgari ücret haricinde ödenen asgari geçim indiriminin (AGİ) ne kadar olduğu belirlendi. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan ve bekar, evli ve çocuk sayısına göre değişen AGİ ücretleri şöyle oldu:
Bekar için 133.31 TL
Evli ve eşi çalışmayan için 160 TL
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu için 180 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu için 200 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu için 213 TL
Evli ve eşi çalışan için 133 TL
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu için 153 TL
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu için 173 TL
Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu için 187 TL
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