29.12.2016 16:35:16

2017 yılı asgari geçim indirimi (AGİ) belli oldu

Asgari ücretin yeni yıl için açıklanmasının ardından 2017 yılında asgari geçim indiriminin (AGİ) de ne kadar olacağı belli oldu.

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Asgari ücretin yeni yıl için açıklanmasının ardından 2017 yılında asgari geçim indiriminin (AGİ) de ne kadar olacağı belli oldu.Asgari ücret yeni yılda net 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olarak açıklandı. Çalışanların maaşlarına asgari ücret haricinde ödenen asgari geçim indiriminin (AGİ) ne kadar olduğu belirlendi. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan ve bekar, evli ve çocuk sayısına göre değişen AGİ ücretleri şöyle oldu:Bekar için 133.31 TLEvli ve eşi çalışmayan için 160 TLEvli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu için 180 TLEvli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu için 200 TLEvli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu için 213 TLEvli ve eşi çalışan için 133 TLEvli ve eşi çalışan 1 çocuklu için 153 TLEvli ve eşi çalışan 2 çocuklu için 173 TLEvli ve eşi çalışan 3 çocuklu için 187 TL