SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
2017'ye yüzde 15'lik artışla başlayan ihracatçılar umutlandı
03.02.2017 17:13:47

2017'ye yüzde 15'lik artışla başlayan ihracatçılar umutlandı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Zeki Kıvanç, , ihracatçıların, zor geçen bir yılın ardından, yılmadan yollarına devam etmesi sonucunda ihracatın 10 milyar 500 bin dolara ulaştığını belirterek, 'İhracatımızın rekor bir seviyede geçen yılın Ocak ayına oranla yüzde 15 artış yakalaması oldukça umut verici olmuştur' dedi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Zeki Kıvanç, , ihracatçıların, zor geçen bir yılın ardından, yılmadan yollarına devam etmesi sonucunda ihracatın 10 milyar 500 bin dolara ulaştığını belirterek, "İhracatımızın rekor bir seviyede geçen yılın Ocak ayına oranla yüzde 15 artış yakalaması oldukça umut verici olmuştur" dedi.

AKİB Koordinatör Başkanı Kıvanç, yazılı bir açıklama yaparak, 2017 yılı Ocak ayının ihracat rakamlarını değerlendirdi. "2017 yılına bereketle başladığımız yılın ilk ayında, ihracatımızın rekor bir seviyede geçen yılın Ocak ayına oranla yüzde 15 artış yakalaması oldukça umut verici olmuştur" diyen Kıvanç, özellikle ihracatçıların, zor geçen bir yılın ardından, yılmadan yollarına devam etmesi sonucunda ihracatın 10 milyar 500 bin dolara ulaştığını bildirdi. Özellikle ihracatta Rusya ile yüzde 57'lik, Irak ile yüzde 42,4'lük artışların olmasının herkese derin bir nefes aldırdığını vurgulayan Kıvanç, "Bulunduğumuz coğrafik konum gereği, dünyada yaşanan hiçbir olayı bağımsız değerlendiremiyoruz. Bu nedenledir ki, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkanın göreve başlaması, Dolar-Türk Lirası paritesinin değişimi ve yaşanan dalgalanmalar ve nihayetinde petrol fiyatlarının da yükselmesi ihracat artış hızımızı bir nebze etkilemiştir. Sektörel bazda rakamları incelersek otomotiv sektörünün ihracatımızı sırtladığını ve ardından da sırasıyla hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ve tekstil ve hammaddelerinin geldiği görülmektedir. Tekstil ve hammaddeleri sektörü 615,8 milyon dolarlık ihracat rakamı ve geçtiğimiz yıla oranla yüzde 3,3'lük artış ile yılın ilk ayını kapatmıştır. Almanya'nın ihracatımızda lider ülke olduğu listede, Birleşik Krallık, Irak, İtalya ve Birleşik Devletler ilk 5 sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

AKİB, ihracatını Ocak'ta yüzde 37 artırdı

AKİB'in, 2017'nin ilk ayındaki ihracatını da değerlendiren Kıvanç, şunları kaydetti: "Akdeniz İhracatçı Birlikleri, geçtiğimiz yılın Ocak ayına oranla ihracatında yüzde 37,2'lik müthiş bir artış görüldüğünü ve 1 milyar dolara ulaştığını büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Bu artış ihracatçı birlikleri arasında en yüksek artış oranı olmasının yanında ayrıca yüzde 15'lik Türkiye geneli ihracat artışının da iki katından daha fazlasına tekabül etmektedir. AKİB olarak ihracatımızda kimyevi maddeler ve mamulleri, yaş meyve-sebze, hububat-bakliyat, çelik ve tekstil ve hammaddeleri sektörleri ihracatımızın ilk beşini oluşturmaktadır. Ocak ayı ihracatımızda ilk 5 ülke sırasıyla Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İspanya ve Malta olmuştur. 'Yıla nasıl başlarsak öyle devam eder' sözünden de hareketle bu yılın ihracatçımız ve ülkemiz için bol kazançlı geçmesini dilerim."

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor
Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor
Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'a geliyor.
03.02.2017 17:30:22
Bursa'da 13 kişi IŞİD üyeliğinden tutuklandı
Bursa'da 13 kişi IŞİD üyeliğinden tutuklandı
Bursa’da, çatışma bölgesine gitmek için hazırlanan IŞİD üyesi 13 kişi tutuklandı.
03.02.2017 17:30:04
3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak
3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 6-12 Şubat tarihlerinde Bursa'da yapılacak.
03.02.2017 17:14:11
Cenk Tosun: Dönüşü olmayan bir maç
Cenk Tosun: Dönüşü olmayan bir maç
Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Fenerbahçe maçının büyük bir önem taşıdığını söyleyerek, “Tek bir maç olacağı için, dönüşü olmayan bir maç olacak' dedi.
03.02.2017 17:11:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan satranç dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan satranç dağıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışını yapmak üzere geldiği Mersin'de, özellikle çocuklara satranç takımı dağıttı.
03.02.2017 17:03:06
Faruk Çelik: Masa başında tarım olmaz
Faruk Çelik: Masa başında tarım olmaz
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, 'Masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyiz' dedi.
03.02.2017 17:01:25
Çanakkale’de hayvan katliamı
Çanakkale’de hayvan katliamı
Çanakkale’de çok sayıda hayvan tarım ilacıyla vahşice itlaf edildi.
03.02.2017 17:00:41
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Ukrayna tankları Donetsk'in Avdeyevka kasabasına girdi
Ukrayna tankları Donetsk'in Avdeyevka kasabasına girdi
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz'da saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı
Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz'da saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor iddiası
Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor iddiası
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları