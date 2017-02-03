03.02.2017 17:13:47

2017'ye yüzde 15'lik artışla başlayan ihracatçılar umutlandı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Zeki Kıvanç, , ihracatçıların, zor geçen bir yılın ardından, yılmadan yollarına devam etmesi sonucunda ihracatın 10 milyar 500 bin dolara ulaştığını belirterek, 'İhracatımızın rekor bir seviyede geçen yılın Ocak ayına oranla yüzde 15 artış yakalaması oldukça umut verici olmuştur' dedi.

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Zeki Kıvanç, , ihracatçıların, zor geçen bir yılın ardından, yılmadan yollarına devam etmesi sonucunda ihracatın 10 milyar 500 bin dolara ulaştığını belirterek, "İhracatımızın rekor bir seviyede geçen yılın Ocak ayına oranla yüzde 15 artış yakalaması oldukça umut verici olmuştur" dedi.AKİB Koordinatör Başkanı Kıvanç, yazılı bir açıklama yaparak, 2017 yılı Ocak ayının ihracat rakamlarını değerlendirdi. "2017 yılına bereketle başladığımız yılın ilk ayında, ihracatımızın rekor bir seviyede geçen yılın Ocak ayına oranla yüzde 15 artış yakalaması oldukça umut verici olmuştur" diyen Kıvanç, özellikle ihracatçıların, zor geçen bir yılın ardından, yılmadan yollarına devam etmesi sonucunda ihracatın 10 milyar 500 bin dolara ulaştığını bildirdi. Özellikle ihracatta Rusya ile yüzde 57'lik, Irak ile yüzde 42,4'lük artışların olmasının herkese derin bir nefes aldırdığını vurgulayan Kıvanç, "Bulunduğumuz coğrafik konum gereği, dünyada yaşanan hiçbir olayı bağımsız değerlendiremiyoruz. Bu nedenledir ki, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkanın göreve başlaması, Dolar-Türk Lirası paritesinin değişimi ve yaşanan dalgalanmalar ve nihayetinde petrol fiyatlarının da yükselmesi ihracat artış hızımızı bir nebze etkilemiştir. Sektörel bazda rakamları incelersek otomotiv sektörünün ihracatımızı sırtladığını ve ardından da sırasıyla hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ve tekstil ve hammaddelerinin geldiği görülmektedir. Tekstil ve hammaddeleri sektörü 615,8 milyon dolarlık ihracat rakamı ve geçtiğimiz yıla oranla yüzde 3,3'lük artış ile yılın ilk ayını kapatmıştır. Almanya'nın ihracatımızda lider ülke olduğu listede, Birleşik Krallık, Irak, İtalya ve Birleşik Devletler ilk 5 sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.AKİB, ihracatını Ocak'ta yüzde 37 artırdıAKİB'in, 2017'nin ilk ayındaki ihracatını da değerlendiren Kıvanç, şunları kaydetti: "Akdeniz İhracatçı Birlikleri, geçtiğimiz yılın Ocak ayına oranla ihracatında yüzde 37,2'lik müthiş bir artış görüldüğünü ve 1 milyar dolara ulaştığını büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Bu artış ihracatçı birlikleri arasında en yüksek artış oranı olmasının yanında ayrıca yüzde 15'lik Türkiye geneli ihracat artışının da iki katından daha fazlasına tekabül etmektedir. AKİB olarak ihracatımızda kimyevi maddeler ve mamulleri, yaş meyve-sebze, hububat-bakliyat, çelik ve tekstil ve hammaddeleri sektörleri ihracatımızın ilk beşini oluşturmaktadır. Ocak ayı ihracatımızda ilk 5 ülke sırasıyla Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İspanya ve Malta olmuştur. 'Yıla nasıl başlarsak öyle devam eder' sözünden de hareketle bu yılın ihracatçımız ve ülkemiz için bol kazançlı geçmesini dilerim."