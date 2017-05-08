09.05.2017 00:21:56

'2017 Uluslararası Dergicilik Ödülleri' verildi

Toplam 14 dalda ödül dağıtılan törende, 'Editör Ödülü' Almanya'daki 'Sabah' dergisi editörü Ali Çolak'a, 'Tasarım Ödülü' İran'daki 'Dastan' dergisinden Ruhollah Gitinejad'a, 'Çizer Ödülü' 'Zoka' dergisinden Ahmet Altay'a verildi - Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:- 'Dijital kopyalar hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaksızın bakanlığımızın yeni uygulaması çerçevesinde araştırmacıların hiz

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dijital kopyaların hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaksızın Kültür ve Turizm Bakanlığının yeni uygulaması çerçevesinde araştırmacıların hizmetine sunulduğunu belirterek, "Özellikle yazma eserlerdeki ücret ödemesi kaldırıldı. Araştırmacılarımız, hocalarımız bizim kütüphanedeki eserlerimizden ücretsiz yararlanabiliyorlar." dedi.

Türkiye Dergiler Birliği ile Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen "8. Uluslararası Dergi Fuarı" kapsamında dağıtılan "2017 Uluslararası Dergicilik Ödülleri" sahiplerini buldu.

Sirkeci Garı'nda gerçekleşen törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, burada yaptığı konuşmada, fuarın iyi bir girişim olduğunu anlatarak, "Sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki dergiler, rahmetli Cemil Meriç'in de söylediği gibi 'Hür tefekkürün kaleleri' olarak bugünlere kadar geldiler." değerlendirmesini yaptı.

Avcı, bakanlık olarak süreli yayınlara destek verdiklerine dikkati çekerek, "2006 yılında 126 çeşit yayına abone olunmuş ve toplam 700 bin lira ödemiştik dergilere. Bakanlığın kendi kütüphanesi adına, hem de dergiler için önemli bir destek oluyorken, 10 yıl sonra 2016 yılında 286 çeşit süreli yayına abone olundu ve 5 milyon yüz bin lira ödendi." diye konuştu.

Bu yıl ise 301 yayına abone olduklarına vurgu yapan Avcı, şöyle devam etti:

"Bunlar için de 6 milyon 500 bin lira ödeme yapacağız. Yani tam dergi çıkarılacak zaman. Ayrıca Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, birçok birimimiz dergilerimizin düzenledikleri etkinliklere, programlara destek sağlıyorlar. Dergilerimiz ve diğer süreli yayınlar, milletimizin hafızası. O nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı ülkemizde basılan süreli yayınlardan birer nüshayı, 6279 sayılı 'Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu' uyarınca Milli Kütüphanemizin arşivine kazandırıyor. Böylece ilçelerdeki süreli yayınlara varıncaya kadar geniş bir dergi arşivimiz oluşuyor."

- "Dergileri yeniden hayata geçirmek önemli bir şey"

Bakan Avcı, eski gazete ve dergilerin dijital ortama aktarıldığını işaret ederek, "Bu dijital kopyalar, hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaksızın, bakanlığımızın yeni uygulaması çerçevesinde araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Özellikle yazma eserlerdeki ücret ödemesi kaldırıldı. Araştırmacılarımız, hocalarımız bizim kütüphanedeki eserlerimizden ücretsiz yararlanabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da dergilerin kültür yolunda bir araç ve köprü görevi gördüğünü kaydetti.

Uysal, kendisinin de üniversite yıllarında dergi çıkardığını dile getirerek, "Bir gerçek var ki geçmişten günümüze bakarsak, 100-200 yıldır kültüre götüren köprü olma özelliğini koruyan bir dergicilik var. Bunu da gerçekten ayakta tutup, uluslararası bir hale getiren, emek veren arkadaşlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Sosyal medya ile dergiciliğin unutulmaya başladığını söyleyen Uysal, şöyle konuştu:

"Dergileri canlandırmak, yeniden hayata geçirmek önemli bir şey. İnşallah bunu sağlarız. Ben üniversite son sınıfta başlayıp iki sene bir derginin başında, o zaman amatörce başlamış, daha sonra profesyonel olarak dört yıl devam eden bir dergi başında görev yaptım. Geçmişe dönüp baktığımda, en büyük 'keşkem' bu kültür faaliyetini bırakmam oldu."

Türkiye Dergiler Birliği Başkanı Asım Gültekin ise 23 ülkeden dergicilerin fuarda bir araya geldiğine değinerek, "Aramızda fanzin, fotokopi dergi çıkaran liseli arkadaşlar, 7-8 dilde dergi çıkaran arkadaşlar, dergiciliğe emek veren, dağıtımından tasarımına, editörlerine ve okurlarına kadar dergicilikten dolayı heyecanlanan insanlar olarak biz Sirkeci Tren Garı'nı adeta dergiciliğin baş mekanı yerine getirmiş gibi olduk." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hece" dergisine "Onur Ödülü"

Toplam 14 dalda ödül verilen törende, "Editör Ödülü"nü Almanya'dan katılan "Sabah" dergisi editörü Ali Çolak, "Tasarım Ödülü"nü İran'daki "Dastan" dergisinden Ruhollah Gitinejad, "Çizer Ödülü"nü "Zoka" dergisinden Ahmet Altay aldı.

"Röportaj" kategorisinde "Butimar" dergisinden Şeyma Subaşı ödüle layık görülürken, "Vefa Ödülü" "Sebilürreşad" dergisinden Servet Hocaoğulları'na, "Fanzin" kategorisinde ise "Cüppe" dergisinden Ayşe Beyza Çiçek'e verildi.

"Özel Sayı Ödülü"ne "İbn Haldun" özel sayısı ile "Lacivert" dergisinden Meryem İlayda Atlas, "Dosya Dergiciliği Ödülü"ne "İstanbul" dosyası ile Hindistan'dan Ubeydurrahman Qasmi değer bulundu. "Aile Dergisi Ödülü"nü Filistin'deki "Reyhana" dergisinden Leyla Galyun, "Kitap Dergisi Ödülü"nü "Arka Kapak" dergisinden Mehmet Ali Çalışkan, "Okul Dergisi Ödülü"nü "Eyvallah" dergisinden Abdüssemi Aydın ve Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya, "Çocuk Dergisi Ödülü"nü "Diyanet Çocuk" dergisinden Hasan Yıldırım, "Gençlik Dergisi Ödülü"nü "Sade Soda" dergisinden Mustafa Furkan ve Abdullah Ceylan aldı.

Fuarın onur konuğu olan "Hece" dergisinin "Onur Ödülü" ise dergi adına Yücel Şahin'e takdim edildi.

Ödül törenine, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği Başkanı Tayfur Esen de katıldı.