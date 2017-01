24.01.2017 19:16:54

2017 Oscar adayları açıklandı

89. Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı.Hollywood'daki Dolby Theatre'da 26 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar'larına aday olan isimler belli oldu.La La Land 'En iyi film' de dahil 14 dalda Oscar'a aday gösterilerek en çok öne çıkan film oldu. 3 Oscar'lı Meryl Streep, 'Florence Foster Jenkins' filmiyle 20'nci kez aday gösterilerek Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu oldu. Ünlü oyuncu Mel Gibson da 'En iyi yönetmen' dalında aday gösterildi.89. Oscar adayları şöyle:EN İYİ FİLMArrival,Fences,Hacksaw Ridge,Hell or High Water,Hidden Figures,La La Land,Lion,Manchester by the Sea,Moonlight.EN İYİ YÖNETMENDenis Villeneuve (Arrival),Mel Gibson (Hacksaw Ridge),Damien Chazelle (La La Land),Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea),Barry Jenkins (Moonlight)EN İYİ KADIN OYUNCUEmma Stone (La La Land),Isabelle Huppert (Elle),Ruth Negga (Loving),Natalie Portman (Jackie),Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCUViola Davis (Fences),Naomie Harris (Moonlight),Nicole Kidman (Lion),Octavia Spencer (Hidden Figures),Michelle Williams (Manchester by the Sea)EN İYİ ERKEK OYUNCUCasey Affleck (Manchester by the Sea),Andrew Garfield (Hacksaw Ridge),Ryan Gosling (La La Land),Viggo Mortensen (Captain Fantastic),Denzel Washingotn (Fences),EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCUMahershala Ali (Moonlight),Jeff Bridges (Hell or High Water),Michael Shannon, (Nocturnal Animals),Dev Patel (Lion),Lucas Hedges (Manchester by the Sea).EN İYİ ANİMASYONKubo and the Two Strings,Moana,My Life as a Zucchini,The Red Turtle,Zootopia.EN İYİ SİNEMATOGRAFİArrival,La La Land,Lion,Moonlight,Silence.EN İYİ GÖRSEL EFEKTDeepwater Horizon,Doctor Strange The Jungle Book,Kubo and the Two Strings,Rogue One: A Star Wars StoryEN İYİ KOSTÜM TASARIMIAllied,Fantastic Beasts and Where to Find Them,Florence Foster Jenkins,Jackie,La La Land,.EN İYİ SAÇ & MAKYAJA Man Called Ove,Star Trek Beyond,Suicide Squad.EN İYİ FİLM MÜZİĞİAudition (The Fools Who Dream), La La Land,Can't Stop the Feeling, Trolls,City of Stars, La La Land,The Empty Chair, Jim: The James Foley Story,How Far I'll Go, Moana.