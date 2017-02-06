06.02.2017 18:20:30

2017’nin ilk ayında Mescid-i Aksa’ya kaç baskın oldu?

Kudüs Araştırmalar Merkezi, 2017'nin Ocak ayında Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlarda artış görüldüğünü ve geçen ay Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen yerleşimci sayısının 1756'ya ulaştığını açıkladı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Ocak ayında 1756 yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, 253 İsrial istihbaratı subayının ve polisinin Mescid-i Aksa'ya askeri kıyafetleriyle baskın düzenledikleri bildirildi.

Aralarında Heykel Öğrencileri grubu üyeleri de olmak üzere Ocak ayında Mescid-i Aksa'ya 322 Yahudi öğrencinin ve 1181 Yahudi yerleşimcinin baskın düzenlediği kaydedildi.



Kudüs Araştırmalar Merkezi, yeni yılın ilk ayında Mescid-i Aksa'yı 21345 yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı.



Bu yılın Ocak ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısında geçen yılın Ocak ayına oranla artış olduğu, Ocak 2016'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısının sadece 472 olduğu ifade edildi.

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