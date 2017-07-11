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11.07.2017 21:50:21
2017 LYS sonuçları açıklandı
LYS sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı.
LYS sonuçları için tıklayınız...
lys sonuçları
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2017 lys
2017 lys sonuçları
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Bakan Zeybekci'den Avusturya'ya tepki
Bakan Nihat Zeybekci, 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde Viyana'yı ziyaretinin Avusturya makamları tarafından engellenmesi ile ilgili, ''Geçtiğimiz gün, bizim böyle bir talebimiz de yok. Oradaki kardeşlerimiz 16 Temmuz'da orada beraber olmakla ilgili bir program yapmışlar. Gideriz veya gitmeyiz, resmi bir başvurumuz da yok. Senden izin isteyen mi var, bu ne nezaketsizlik'' dedi.
11.07.2017 18:34:44
Deniz yatağıyla kaçmaya çalışırken ölüyordu
Muğla'nın Bodrum ilçesinden deniz yatağıyla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak isteyen mülteci ölümden döndü.
11.07.2017 18:32:55
TSK: Saldırılara misliyle mukabele ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Mare bölgesine son dönemde PYD/YPG/PKK mensupları tarafından havan ve benzeri silahlarla atışlar yapıldığını, taciz ve saldırılara misliyle mukabele edildiğini bildirdi.
11.07.2017 18:32:32
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, özellikle ikinci yarıda üst üste rekorlar kırdığı günü yüzde 2,06'lık yükselişle tamamladı.
11.07.2017 18:31:55
'İngiltere'nin büyümesi hız kesecek'
Standard & Poor's, “Gelecek yıl ılımlı bir artışın ardından İngiltere’de reel gelirlerde düşüş görülmesini bekliyoruz. Bu durum hane halkı harcamalarını baskılayacak' dedi.
11.07.2017 18:31:03
İşsizlik Fonu 110 milyar TL'ye ulaştı
İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı haziran sonunda 1 milyar TL'lik artışla 109,7 milyar TL oldu.
11.07.2017 18:27:39
Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri zorda
IMF'e göre, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri işçi bulma gibi çeşitli sorunlarla baş başa. IMF, bu sorunların çeşitli yönetim sorunlarına yol açabileceği ve reformlardan geri dönüşlerin yaşanabileceği uyarısını yaptı.
11.07.2017 18:26:04
TİMETÜRK
SON
HABERLER
İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür
2017 LYS sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
O kentte 150 bin kişi sağlık hizmeti alamıyor
Kabe örtüsüne bakın ne koydular!
Zerrin Güngör Danıştay Başkanı seçildi
Bakan Zeybekci'den Avusturya'ya tepki
Deniz yatağıyla kaçmaya çalışırken ölüyordu
TSK: Saldırılara misliyle mukabele ediliyor
Borsa günü yükselişle tamamladı
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İşsizlik Fonu 110 milyar TL'ye ulaştı
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