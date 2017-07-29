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2017 kuru kayısı ihracat sezonu başladı
29.07.2017 14:40:32

2017 kuru kayısı ihracat sezonu başladı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kayısı Borsa Pazarında 2017 Kuru Kayısı İhracat Sezonu açılışına katılarak temsili kayısı satışı yaptı. Bakan Tüfenkci, 'Malatyalılar olarak kendi ürünümüze sahip çıkmalıyız' dedi.


Kayısı başkenti Malatya'da 2017 yılı kuru kayısı ihracat sezonu Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımı ile başladı. Yeni Şire Pazarında düzenlenen programa Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüm Malatya'yı kayısıya sahip çıkmaya çağırdı. Geçmişte kayısı birliğinin kötü tecrübesinin Malatya'ya olumsuz miras bıraktığını hatırlatan Bakan Tüfenkci "Kayısının Malatya için ne kadar önemli olduğunu herkes bilir ve herkes bilir ki kayısının Malatya'ya sağlamış olduğu değer Malatya'da üretilen hiçbir üründe yok ama maalesef kayısı için muhatap bulamıyoruz" dedi.

Kayısıya hangi kurum üzerinden destek verileceğinin net olmadığını belirten Tüfenkci, "Sizler kayısı için düşük faizli kredi istediniz, Ziraat Bankası aracılığıyla verdik, kuru kayısımız uçaklarda dağıtılsın dediniz onu da yaptık bir değişim oldu mu olmadı. Siz etrafınıza bakın kaç tane ihracatçı var, biz Malatyalılar olarak kendi ürünümüze sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Malatya kayısısının coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Bakan Tüfenkci, kayısının Avrupa'ya daha çok tanıtılması için üreticilerden ihracatçıya herkesin elini taşın altına koymasını istedi. Malatya'ya kurulması planlanan lisanslı depoların yapacağı katkıyı de belirten Tüfenkci, "Bu sıradan bir depoculuk değil. Lisanslı depolar ve ürün ihtisas borsası ile üreticinin ürününü sağlıklı depolarda muhafaza edecek, aynı zamanda elektronik ürün senetleri ile borsada işlem yapacak" ifadelerine yer verdi.

Kayısı ihracatına fon

Bakan Tüfenkci, kayısı ihracatına tıpkı fındıkta olduğu gibi fon kurulması için önümüzdeki hafta girişimde bulunacaklarını söyleyerek, "Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirdim, destek gördü inşallah o fonu da koyacağız" dedi.

Bakan Tüfenkci kayısı borsa pazarının fiziki mekan olarak iyi olmadığına vurgu yaparak "Açık çek veriyorum yer bulun bir araya gelin ben size çok düşük faizli krediyi çıkartacağım. Daha uygun bir yer bulmamız lazım. Ben para vereceğim kime vereceğim bir kurum, muhatap olması lazım. Biz 111 ülkeye kayısı ihracatı yapıyoruz ama şu anda rakamlar kayısıyı hak ettiği yere taşımıyor. Burası kayısının kalbi sayılır ama ne acıdır ki fiyatı biz belirleyemiyoruz. Biz bu noktada elimizi taşın altına koymamız lazım" ifadelerini kaydetti.

Vali Ali Kaban ise yaptığı konuşmada AB coğrafi işaretler belgesinin alındığına dikkat çekerek "Artık bundan sonra kayısı yok, Malatya kayısısı var" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da kayısının Malatya ekonomisi için çok önemli bir ürün olduğunu dile getirerek herkesin bu noktada kayısıya sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, kayısının hasat döneminde işçilik ücreti ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek bu konuda desteğin arttırılmasını talep etti. Kayısıda mutlaka bir taban fiyat uygulanmasının olması gerektiğinin de altını çizen Özbey, "Biraz önce üreticimizin biri bana gelerek ürününü getirdiğini ancak kaça satacağını bilmediğini söyledi. Bu tür kararsızlıkları önlemek adına kayısıda taban fiyata geçilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise kayısı üreticilerinin çok fazla olduğunu ifade ederek "Bu sorunların çözümü noktasında artık Malatya'nın ortak akıl ile çözmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sorunumuz büyük, üreticiden başlayan ve ihracatçıya kadar giden süreçte ciddi anlamda sorunlar ile karşılaşılıyor. Ama ben inanıyorum ki 1-2 yıl içerisinde kayısıdaki bu sorunların el birliği ile gidermiş olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından üreticilerin getirdiği 4 numaralı kayısının temsili olarak 7 buçuk liradan satışı gerçekleştirildi.


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