08.02.2017 14:14:04

2017 Çukurova Ödülü Haluk Uygur'un

Çukurova Sanat Girişimi, geleneksel Çukurova Ödülü'nü bu yıl çok yönlü sanatçı, kültür-sanat adamı S. Haluk Uygur'a verilmesini kararlaştırdı.

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Çukurova Sanat Girişimi, geleneksel Çukurova Ödülü'nü bu yıl çok yönlü sanatçı, kültür-sanat adamı S. Haluk Uygur'a verilmesini kararlaştırdı.Çetin Yiğenoğlu, Mehmet Karasu, Yaşar Öztürk'ten oluşan Seçici Kurul, Ödül'ün Uygur'a verilme gerekçesini şöyle açıkladı:"Yeni bir dil, bir anlatı olanağı yaratmak için 'Sanatlararasılık' diye tanımlanabilecek çizgisi; bu çalışmalarını yürütürken verdiği çok yönlü ürünleri; uzun soluklu sanatsal poetikasının yaslandığı Çukurova'nın doğal, kültürel kalıtlarını koruma duyarlılığı; söz konusu edimleriyle yaşama gerekçelerini artırmayı ereksediği Adana'nın daha yaşanılır bir kent olması için yaptığı çalışmalar dolayısıyla"Uygur'un ödülü 20 Mart 2017 Pazartesi günü 18.00'de Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek. Ödülün programla sunulacağı törende S. Haluk Uygur adına Çukurova Sanat Girişimi tarafından hazırlanan anı kitap da okurla buluşacak. Bir kez basılarak kültür-sanat çevrelerine ücretsiz dağıtılacak kitap, basılıp dağıtıldığı anda "antika" nitemi kazanıyor.Uygur'a ödülü 11. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri açılış töreninde verilecek.