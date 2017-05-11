11.05.2017 13:37:02

2017 Bahar Ekonomik Tahminler Raporu

AB Komisyonu bu yıl Avro Bölgesinin yüzde 1,7, AB'nin ise yüzde 1,9 büyüyeceğini öngördü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu yıl Avro Bölgesinin yüzde 1,7, AB'nin de yüzde 1,9 büyüyeceği tahmininde bulundu.

AB Komisyonu, 2017 Bahar Ekonomik Tahminler Raporunu yayımladı.

Rapora göre, büyümenin Avro Bölgesi için bu yıl yüzde 1,7, 2018'de yüzde 1,8, AB'de de ortalama büyümenin bu yıl ve 2018'de yüzde 1,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Enflasyon oranının Avro Bölgesinde bu yıl yüzde 1,6, 2018'de yüzde 1,3 olması, AB'de ise ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,8, 2018'de yüzde 1,7 gerçekleşmesi öngörülüyor.

İşsizlik rakamlarının Avro Bölgesinde bu yıl yüzde 9,4, 2018'de yüzde 8,9, AB'de ise bu yıl yüzde 8, 2018'de yüzde 7,7 olması bekleniyor.





- En hızlı Malta, Lüksemburg ve Romanya büyüyecek





AB üyesi 28 ülke arasında bu yıl en hızlı büyümenin Malta'da gerçekleşmesi öngörülüyor. Malta'nın bu dönemde yüzde 4,6, Lüksemburg ve Romanya'nın 4,3 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Avrupa'nın öncü ekonomisi Almanya'nın bu yıl yüzde 1,6, Fransa'nın yüzde 1,4, AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'nin yüzde 1,8 ve İtalya'nın yüzde 0,9 büyümesi bekleniyor. Ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'ın ise 2017'de yüzde 2,1 ve 2018'de 2,5 büyümesi öngörülüyor.





- En yüksek işsizlik Yunanistan'da





AB'de en yüksek işsizlik oranının ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'da beklendiği belirtilen raporda, bu yıl işsizliğin Yunanistan'da yüzde 22,8 İspanya'da 17,6 ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde 11,7 olacağı öngörüsü yer alıyor.

Raporla ilgili açıklamada bulunan AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Hollanda ve Fransa'da seçimlerin sonuçlanmasıyla Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin azaldığını söyledi.

Moscovici, Avrupa'nın son 5 yıldır üst üste büyüdüğüne dikkati çekerek, bu duruma uyumlu para politikalarının, sağlam tüketici-iş dünyası güveninin ve gelişen küresel ticaretin neden olduğunu anlattı.