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2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
08.05.2017 23:32:00

2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu

Bir milyon vatandaşın oylarıyla belirlediği 2017 Altın Palmiye Ödülleri, sahiplerini buldu

Bir milyon vatandaşın oylarıyla belirlediği 2017 Altın Palmiye Ödülleri, sahiplerini buldu. Yılın Erkek Dizi Oyuncusu Ödülünü Oktay Kaynarca alırken İlçe Belediye Başkanı Ödülünü ise Sur İlçesi Belediye Başkanı Bilal Özkan kazandı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Zincirlikuyu'da bulunan bir oteldeki törenle sahiplerini buldu. Halkın oylarıyla sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği törene çok sayıda davetli katıldı. Sinema, televizyon ve müzik camiasının önemli isimlerinin katıldığı töreni Vatan Şaşmaz ve Ece Uzun sundu. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Tiyatronun, müziğin, sinemanın, medyanın içinde bulunduğu bir organizasyon haline gelsin. Tüm dünyaya birliğimizi, beraberliğimizi siz değerli sanatçılarla beraber gönderelim. Oylamaya katılan bir milyon 88 bin vatandaşımıza, jüri ödüllerine iştirak eden siz değerli sanatçılarımıza, organizasyonu takip eden siz değerli basın mensuplarına, organizasyonu yüzden fazla televizyona canlı olarak nakleden İhlas Haber Ajansına sonsuz teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

"Oyuncuların bu tür motivasyonlara ihtiyaçları var"

Halk oylaması sonucunda yılın erkek dizi oyuncusu seçilen Oktay Kaynarca, "Oyuncuların bu tür motivasyonlara ihtiyaçları var. Çok anlamlı bir ödül benim için. Halk oylamasıyla yapılmış bir ödül. Benim için farklı bir anlamı var. Bizi layık gördüğünüz için, bizi seyrettiğiniz için, bizim size değer bilmemize izin verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

"Diyarbakır 12 bin yıllık tarihi olan bir şehir"

Gecede daha sonra halk oylarıyla 'Yılın İlçe Belediye Başkanı' seçilen Diyarbakır Sur İlçesi Belediye Başkanı Bilal Özkan bir konuşma yaptı. 15 Temmuz Şehitlerini anarak sözlerine başlayan Başkan Bilal Özkan, "Öncelikle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim burada olmamız özel bir durum. Diyarbakır, Sur'da 1 yıl önce görevlendirildik. 25 yıldır kaynaklarını teröre aktarmış ve maalesef halkla hizmetlerin buluşmadığı bir belediye vardı. Bu vesileyle Sur'da verdiğimiz 85 şehidimizi rahmetle anıyorum. Diyarbakır 12 bin yıllık tarihi olan bir şehir. Peygamberler ve sahabeler şehri. Bu zorlu görevimizde bizlere güvenen Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Valimize teşekkür ediyorum. İnşallah onların güvenine layık olacağız' diye konuştu.

"Bu ödül Diyarbakır Sur halkınındır"

Başkan Özkan sözlerine şöyle devam etti: "Gerek 15 Temmuz Şehitlerimiz, gerekse Sur Şehitlerimiz rahat uyusunlar. Biz onların yolundan, vatanın varlığı ve bütünlüğü yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Biz Tanrı Dağlarından Viyana'ya, Kırım'dan Hicaz'a kadar büyük bir coğrafyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Bu vesileyle Diyarbakır halkının selamlarını iletiyorum. Bu ödül Diyarbakır halkınındır, Sur halkınındır.'

15 Temmuz Şehitlerine adanan 2017 Altın Palmiye Ödülleri şöyle:

Yılın Tiyatro Ödülü: Marko Paşa Müzikaliyle Süheyl - Behzat Uygur

Yılın Sinema Ödülü: Dağ Filmi

Yılın Erkek Sinema Oyuncu Ödülü: Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisi

Yılın Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü: Serenay Sarıkaya

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu Ödülü: Oktay Kaynarca

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu Ödülü: Deniz Çakır

Yılın Büyükşehir Belediyesi Ödülü: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Nihat Çiftçi

Yılın İlçe Belediye Başkanı Ödülün: Sur İlçesi Belediye Başkanı Bilal Özkan kazandı.

(Oğuzcan Yazar /İHA)
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