21.07.2017 15:58:40

2017 Afrika'da seçim yılı oldu

2017 yılında Afrika'da siyasi seçimler bazı ülkelerde belirlendiği tarihte düzenlenirken, bazı ülkelerde ise siyasi krizler ve güvenlik nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı.

Geçen yılı seçimler ve siyasi krizlerle geçiren kıtada, bu yıl Senegal'de 30 Temmuz'da genel seçimler ve Ruanda'da 4 Ağustos'ta devlet başkanı seçimi yapılacak.

Kongo Cumhuriyeti'nde ise halk 16 Temmuz'da genel seçimler için sandık başına gitti. Seçimlerde yaklaşık 2 milyon kişinin oy kullanması planlanıyordu ancak yetkililer katılım oranının beklenenden düşük olduğunu duyurdu.

Buna rağmen, seçimlerin geniş çaplı şiddet olayları yaşanmadan düzenlenebilmesi yetkilileri sevindirdi. Seçim sonuçları ise henüz açıklanmadı.

Senegal'deki genel seçimler için seçim kampanyası 10 Temmuz'da başladı. Ülkede 2012'deki genel seçimlere kıyasla daha çok adayın yarışacağı seçimde halk, 165 milletvekilini meclise göndermek için oy kullanacak.

Ruanda'daki devlet başkanı seçimi kampanyası 14 Temmuz'da başladı. Seçimde favori aday olan mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame, muhalefetten Demokratik Yeşiller Partisi Başkanı Frank Habineza ve gazeteci Philippe Mpayimana ile yarışacak.

Kenya'da 8 Ağustos'ta genel ve devlet başkanı seçimleri, Angola'da 23 Ağustos'ta genel seçimler ile Liberya'da 10 Ekim'de genel ve devlet başkanı seçimlerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Seçimlerin ertelendiği bazı Afrika ülkeleri

Öte yandan, siyasi kriz ve güvenlik krizi gibi çeşitli nedenlerle birçok Afrika ülkesinde seçimler ertelenmek zorunda kaldı.

Bu ülkelerden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerel, genel ve devlet başkanı seçimleri iki yıldır düzenlenemiyor. Halkın, 2016 sonuna kadar sandık başına gitmesi bekleniyordu ancak geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

Kilisenin arabuluculuğunda aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci, ocakta imzalanan anlaşmayla sonuçlanmıştı. Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi, genel ve yerel seçimlerin bu yılın sonunda düzenlenmesi ve Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın seçimler düzenlenene kadar iktidarda kalması kararlaştırılmıştı.

Ulusal ve Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Corneille Nangaa'nın bu ay başında, seçimlerin teknik ve lojistik eksiklikler nedeniyle zamanında yapılamayacağını duyurması ülkedeki siyasi krize ilişkin kaygıları yeniden alevlendirdi. Muhalefet, Nangaa'nın seçimi erteleyerek, iktidarda kalmaya çalışmakla suçlanan mevcut Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya destek verdiğini savunuyor.

Ayrıca Gabon'da da 2016 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan ancak mali sorunlar nedeniyle 31 Temmuz 2017'ye ertelenen genel seçimler, Anayasa Mahkemesi kararıyla ikinci kez ertelendi. Yetkililer, seçim yasalarında değişiklik için tekrar ertelenen seçimlerin en geç Nisan 2018'de yapılacağını açıkladı.