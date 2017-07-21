SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
2017 Afrika'da seçim yılı oldu
21.07.2017 15:58:40

2017 Afrika'da seçim yılı oldu

2017 yılında Afrika'da siyasi seçimler bazı ülkelerde belirlendiği tarihte düzenlenirken, bazı ülkelerde ise siyasi krizler ve güvenlik nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı.

Geçen yılı seçimler ve siyasi krizlerle geçiren kıtada, bu yıl Senegal'de 30 Temmuz'da genel seçimler ve Ruanda'da 4 Ağustos'ta devlet başkanı seçimi yapılacak.

Kongo Cumhuriyeti'nde ise halk 16 Temmuz'da genel seçimler için sandık başına gitti. Seçimlerde yaklaşık 2 milyon kişinin oy kullanması planlanıyordu ancak yetkililer katılım oranının beklenenden düşük olduğunu duyurdu.

Buna rağmen, seçimlerin geniş çaplı şiddet olayları yaşanmadan düzenlenebilmesi yetkilileri sevindirdi. Seçim sonuçları ise henüz açıklanmadı.

Senegal'deki genel seçimler için seçim kampanyası 10 Temmuz'da başladı. Ülkede 2012'deki genel seçimlere kıyasla daha çok adayın yarışacağı seçimde halk, 165 milletvekilini meclise göndermek için oy kullanacak.

Ruanda'daki devlet başkanı seçimi kampanyası 14 Temmuz'da başladı. Seçimde favori aday olan mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame, muhalefetten Demokratik Yeşiller Partisi Başkanı Frank Habineza ve gazeteci Philippe Mpayimana ile yarışacak.

Kenya'da 8 Ağustos'ta genel ve devlet başkanı seçimleri, Angola'da 23 Ağustos'ta genel seçimler ile Liberya'da 10 Ekim'de genel ve devlet başkanı seçimlerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Seçimlerin ertelendiği bazı Afrika ülkeleri

Öte yandan, siyasi kriz ve güvenlik krizi gibi çeşitli nedenlerle birçok Afrika ülkesinde seçimler ertelenmek zorunda kaldı.

Bu ülkelerden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerel, genel ve devlet başkanı seçimleri iki yıldır düzenlenemiyor. Halkın, 2016 sonuna kadar sandık başına gitmesi bekleniyordu ancak geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

Kilisenin arabuluculuğunda aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci, ocakta imzalanan anlaşmayla sonuçlanmıştı. Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi, genel ve yerel seçimlerin bu yılın sonunda düzenlenmesi ve Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın seçimler düzenlenene kadar iktidarda kalması kararlaştırılmıştı.

Ulusal ve Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Corneille Nangaa'nın bu ay başında, seçimlerin teknik ve lojistik eksiklikler nedeniyle zamanında yapılamayacağını duyurması ülkedeki siyasi krize ilişkin kaygıları yeniden alevlendirdi. Muhalefet, Nangaa'nın seçimi erteleyerek, iktidarda kalmaya çalışmakla suçlanan mevcut Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya destek verdiğini savunuyor.

Ayrıca Gabon'da da 2016 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan ancak mali sorunlar nedeniyle 31 Temmuz 2017'ye ertelenen genel seçimler, Anayasa Mahkemesi kararıyla ikinci kez ertelendi. Yetkililer, seçim yasalarında değişiklik için tekrar ertelenen seçimlerin en geç Nisan 2018'de yapılacağını açıkladı.


    YORUM YAZ
İsrail polisi bir Filistinliyi öldürdü
İsrail polisi bir Filistinliyi öldürdü
Filistinlilerin, bugün Mescid-i Aksa'nın kapı girişlerine elektronik dedektör takılmasını protesto ettiği sıralarda 1 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.
21.07.2017 16:16:58
Kayseri'de feci kaza: 4 ölü
Kayseri'de feci kaza: 4 ölü
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
21.07.2017 16:16:13
Beton mikseri faciası: 1 ölü, 2 yaralı
Beton mikseri faciası: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde beton mikserinin pompasının düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
21.07.2017 16:15:56
İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı
İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı
Kudüs'te Cuma namazını kılan Müslümanlar, İsrail polisinin saldırısına uğradı.
21.07.2017 16:11:02
Çin tüketimde rekor bekliyor
Çin tüketimde rekor bekliyor
Çin'in enerji tüketiminin bu yaz rekor kırması bekleniyor
21.07.2017 16:05:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Almanya açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Almanya açıklaması!
Alman şirketleri için başlatılan bir soruşturma olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ekonomi bakanının, tamamen uluslararası yatırımcıları korkutmak için açıklama yaptığını söyledi.
21.07.2017 16:04:35
2017 Afrika'da seçim yılı oldu
2017 Afrika'da seçim yılı oldu
2017 yılında Afrika'da siyasi seçimler bazı ülkelerde belirlendiği tarihte düzenlenirken, bazı ülkelerde ise siyasi krizler ve güvenlik nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı.
21.07.2017 15:58:40
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın danışmanı: Avrupa'da savaş çıkacak
Erdoğan'ın danışmanı: Avrupa'da savaş çıkacak
Turkcell ve Vodafone anlaştı! İstanbul'a ortak haberleşme altyapısı geliyor
Turkcell ve Vodafone anlaştı! İstanbul'a ortak haberleşme altyapısı geliyor
Bütün Müslümanlara ' Öfke Cuması' çağrısı
Bütün Müslümanlara ' Öfke Cuması' çağrısı
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
İran'dan Kuveyt'e cevap
İran'dan Kuveyt'e cevap
FETÖ sanığı patladı: Gülen de gelsin bizim çektiklerimizi çeksin
FETÖ sanığı patladı: Gülen de gelsin bizim çektiklerimizi çeksin
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Venezuela’da sular durulmuyor! Protestolarda bir genç yakılarak öldürüldü
Venezuela’da sular durulmuyor! Protestolarda bir genç yakılarak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa telefonu
Deprem Yunanistan'ı da vurdu: Ölüler var!
Deprem Yunanistan'ı da vurdu: Ölüler var!
Son anda fark edildi, facianın eşiğinden dönüldü
Son anda fark edildi, facianın eşiğinden dönüldü
HDP Milletvekili gözaltına alındı
HDP Milletvekili gözaltına alındı
SON YORUMLANANLAR
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları