03.02.2017 11:08:17

2016 yılı SADAM bilim ve sanat ödülleri sahiplerini buldu

Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi (SADAM) 2016 yılı Bilim ve Sanat Ödülleri SADAM Merkezinde gerçekleşen ödül töreniyle sahiplerine takdim edildi.

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Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi (SADAM) 2016 yılı Bilim ve Sanat Ödülleri SADAM Merkezinde gerçekleşen ödül töreniyle sahiplerine takdim edildi.Geniş bir katılımın olduğu ödül töreninde SADAM üyelerinin yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ödüllerin, SADAM Yönetim Kurulu tarafından, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerle ortaya koydukları akademik başarılarının yanı sıra toplumsal olaylara göstermiş oldukları yüksek duyarlılık ve bilinç oluşumuna etkileri nedeniyle takdir edildiği ve bu akademik duruşun devam etmesi temennisiyle verildiği ifade edildi.2016 yılı SADAM Bilim ve Sanat Ödüllerine layık görülen akademisyenlerin isimleri ise şöyle;"Prof. Dr. Ali Akmaz, Prof. Dr. Ali Akpınar, Prof. Dr. Ertan Özensel, Prof. Dr. Fikret Karapınar, Prof. Dr. Murat Çemrek, Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Prof. Dr. Selman Türker, Doç. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Doç. Dr. Muhammed Güzel Kurtoğlu, Doç. Dr. Murat Ertekin, Doç. Dr. Metin Aksoy, Doç. Dr. Murat Şimşek, Doç. Dr. Zekeriya Mızrak, Yrd. Doç. Dr. Ali Dadan, Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Özşahin, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, Yrd. Doç. Dr. Nahit Yılmaz, Arş. Gör. İbrahim Kurnaz, Arş. Gör. M. Mustafa Kulu, Arş. Gör. Semih Akutay, Arş. Gör. Yasin Avcı, Arş. Gör. Yusuf Bildik."