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2016 yılı hayvansal üretim istatistikleri açıklandı
10.02.2017 10:00:48

2016 yılı hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2016 yılı hayvansal üretim istatistikleri verilerini açıkladı. Büyükbaş hayvan sayısında artış yaşanırken küçükbaş hayvan sayında düşüş yaşandı. 2016 yılında hayvansal üretimde manda lider oldu. Bu artışta artan desteklenmelerin ciddi etkisi olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2016 yılı hayvansal üretim istatistikleri verilerini açıkladı. Büyükbaş hayvan sayısında artış yaşanırken küçükbaş hayvan sayında düşüş yaşandı. 2016 yılında hayvansal üretimde manda lider oldu. Bu artışta artan desteklenmelerin ciddi etkisi olduğu belirtildi.

Aydın Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar, TÜİK verilerine göre 2016 yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artışla 14 milyon 222 bin başa yükseldiğini, küçükbaş hayvan sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 1,4 oranında azalarak 41 milyon 329 bin başa düştüğünü belirtti.

Birlik olarak, küçükbaş hayvan sayı ve üretimin artması için çeşitli projeler üzerinde çalışıldığını belirten Aydın İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar, "Devletle el ele verilip üretimin daha da artması gerekiyor. TÜİK'in açıkladığı verilerde büyükbaş hayvanlar arasında en fazla artış gösteren manda olmuş. Devlet desteği artınca üretim de artıyor. TÜİK verilerine göre; Manda sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artış göstererek 142 bin 73 olarak açıklandı. Küçükbaş hayvanlar da koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,7 azalarak 30 milyon 983 bin olarak açıklandı. Keçi sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 0,7 azalma göstererek 10 milyon 345 bin sayısına geriledi. Bize göre bu düşüşün çeşitli nedenleri var" diyerek bu yönde tavsiye niteliğinde çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Kanatlı sayısı kanatlandı

Verilere göre; Bir önceki yıla göre kümes hayvanları yüzde 5,4 artış gösterdi. Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 3,1 artışla 220 milyon 322 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı yüzde 10,2 artışla 108 milyon 689 bin adet oldu. Hindi sayısı ise yüzde 12,6 artışla 3 milyon 183 bin adet oldu. 2016 yılında ördek sayısı yüzde 3,9, kaz sayısı ise yüzde 9,7 arttı.

Kurak geçen yıl bal üretimini de düşürdü

Hayvansal gıdalar ve ürünler de bir önceki yıl verilerine göre azalma yaşandı. Süt üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 18 milyon 489 bin ton olarak açıklandı. Bu miktarın yüzde 90,8'ini inek sütü, yüzde 6,3'ünü koyun sütü, yüzde 2,6'sını keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu. Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 5,6, tiftik üretimi yüzde 4,9 artarken kıl üretimi yüzde 2,2 azaldı. Bal üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalarak 105 bin 727 ton, balmumu üretimi ise yüzde 6,6 azalarak 4 bin 440 ton oldu

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