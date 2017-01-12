13.01.2017 00:10:29
2016'nın 'En Beğenilenleri' ödüllerini aldı
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu yıl 15 'incisini gerçekleştirdiği 'Yılın Yıldızları Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Acun Ilıcalı, Rıdvan Dilmen, Soner Sarıkabadayı, Kenan Sofuoğlu, Nazlı Çelik, İlber Ortaylı gibi medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu yıl 15 'incisini gerçekleştirdiği "Yılın Yıldızları Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Acun Ilıcalı, Rıdvan Dilmen, Soner Sarıkabadayı, Kenan Sofuoğlu, Nazlı Çelik, İlber Ortaylı gibi medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödülleri" gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin önde gelen isimlerini bir araya getiren geceye Acun Ilıcalı, Rıdvan Dilmen, Simge Sağın, Soner Sarıkabadayı, Kenan Sofuoğlu, Nazlı Çelik, İlber Ortaylı gibi medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. 2016 yılının en beğenilenlerinin ödüllerini aldığı gece ödüllerle ilgili tanıtım filmiyle başladı. Türkiye'nin en prestijli öğrenci ödülleri olarak gösterilen ödül törenine katılan ünlü isimler ve gecenin sunuculuğunu yapan Yunus Günçe'nin arasında geçen diyaloglar öğrencileri kahkahalara boğdu. Törende, kimi isimler ödülleri kendileri alırken İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu gibi bazı isimlerde geceye katılamayarak videolarını yolladı.
Gecede ödül alan ünlü şarkıcı Simge'nin söylediği "Yankı" şarkısına salonu dolduran öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti. Ardından Grup 27'nin de performans sergilediği ödül töreninde öğrenciler unutulmaz bir gece yaşadı. Yaklaşık 35 bin öğrencinin katıldığı oylama sonucuyla belirlenen "2016'nın En Beğenilenleri" ödülleri yılın kadın şarkıcısı, yılın erkek şarkıcısı, yılın müzik grubu kategorilerinin yanı sıra yılın ekonomisti, yılın show programı, yılın iş adamı ve yılın iş kadını, yılın şirketi, yılın kanalı, yılın sivil toplum kuruluşu gibi 32 ayrı kategoride sahiplerini buldu.
"Öğrencilerin ödül vermesinin gururu ve mutluluğu başka bir duygu"
2016 yılının dizi müziği ödülünü almak için törene katılan ünlü sanatçı Toygar Işıklı, "Jüriyle olan ödül törenleri de oluyor ama üniversite insanlarının aktif olarak, müzikte, televizyonda olan insanların iç içe olduğu bir tören. Bu törende gerçekten bizi takip eden kişilerin yani öğrencilerin bu ödülü vermesinin gururu ve mutluluğu başka bir duygu, ben öğrencilerin hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
"Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun olduğum için mutluyum"
Jüri tarafından verilen 'Ömür boyu Yıldızlı' ödülünü alan ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, "Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fükültesi'nden mezun oldum. Şu anda ondan dolayı burada bulunuyorum. Ben bu kampüste okumadım, Barbaros Bulvarında okudum. Tam böyle Davutpaşa'ya geçerken mezun oldum. Çok güzel bir yerde okudum ve buradan mezun olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.
Törende ödüle layık görülen isimler ise şöyle;
2016 Yılının En Beğenilen İş Kadını: Arzuhan Doğan Yalçındağ
2016 Yılının En Beğenilen İş Adamı: Bülent Eczacıbaşı
2016 Yılının En Beğenilen Ekonomisti: Cüneyt Başaran
2016 Yılının En Beğenilen Şirketi: Türkiye İş Bankası
2016 Yılının En Beğenilen Dizi - Film Müziği: İçerde - Toygar Işıklı
2016 Yılının En Beğenilen Şarkısı: Yankı - Simge Sağın
2016 Yılının En Beğenilen Müzik Grubu: Athena
2016 Yılının En Beğenilen Kadın Şarkıcısı: Sıla Gençoğlu
2016 Yılının En Beğenilen Erkek Şarkıcısı: Murat Boz
2016 Yılının En Beğenilen Tiyatro Oyunu: En Kısa Gecenin Rüyası
2016 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Didem Balçın
2016 Yılının En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Erdal Beşikçioğlu
2016 Yılının En Beğenilen TV Kanalı: TV8
2016 Yılının En Beğenilen Haber Spikeri: Nazlı Çelik
2016 Yılının En Beğenilen Sinema Filmi: Dağ 2
2016 Yılının En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Aslı Enver
2016 Yılının En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Çağatay Ulusoy
2016 Yılının En Beğenilen Gazetesi: Hürriyet
2016 Yılının En Beğenilen Yazarı: Buket Uzuner
2016 Yılının En Beğenilen Dizi Filmi: İçerde
2016 Yılının En Beğenilen Kadın Dizi Film Oyuncusu: Burçin Terzioğlu
2016 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Film Oyuncusu: İlker Kaleli
2016 Yılının En Beğenilen Reklam Filmi: Thy - Memleketin Her Yeni Şimdi Ne Güzeldir
2016 Yılının En Beğenilen Sporcusu: Kenan Sofuoğlu
2016 Yılının En Beğenilen Spor Programı: %100 Futbol
2016 Yılının En Beğenilen Radyo Programı: Matrax - Zeki Kayahan Coşkun
2016 Yılının En Beğenilen Sabah Haber Programı: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
2016 Yılının En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Gel Zaman Git Zaman - İlber Ortaylı
2016 Yılının En Beğenilen Show Programı: Güldür Güldür Show
2016 Yılının En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: Darüşşafaka - Olmasa da Olur
2016 Yılının En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: LÖSEV
2016 Yılının En Beğenilen Dergisi: National Geographic
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