13.01.2017 00:10:29

2016'nın 'En Beğenilenleri' ödüllerini aldı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu yıl 15 'incisini gerçekleştirdiği 'Yılın Yıldızları Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Acun Ilıcalı, Rıdvan Dilmen, Soner Sarıkabadayı, Kenan Sofuoğlu, Nazlı Çelik, İlber Ortaylı gibi medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu yıl 15 'incisini gerçekleştirdiği "Yılın Yıldızları Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Acun Ilıcalı, Rıdvan Dilmen, Soner Sarıkabadayı, Kenan Sofuoğlu, Nazlı Çelik, İlber Ortaylı gibi medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödülleri" gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin önde gelen isimlerini bir araya getiren geceye Acun Ilıcalı, Rıdvan Dilmen, Simge Sağın, Soner Sarıkabadayı, Kenan Sofuoğlu, Nazlı Çelik, İlber Ortaylı gibi medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. 2016 yılının en beğenilenlerinin ödüllerini aldığı gece ödüllerle ilgili tanıtım filmiyle başladı. Türkiye'nin en prestijli öğrenci ödülleri olarak gösterilen ödül törenine katılan ünlü isimler ve gecenin sunuculuğunu yapan Yunus Günçe'nin arasında geçen diyaloglar öğrencileri kahkahalara boğdu. Törende, kimi isimler ödülleri kendileri alırken İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu gibi bazı isimlerde geceye katılamayarak videolarını yolladı.Gecede ödül alan ünlü şarkıcı Simge'nin söylediği "Yankı" şarkısına salonu dolduran öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti. Ardından Grup 27'nin de performans sergilediği ödül töreninde öğrenciler unutulmaz bir gece yaşadı. Yaklaşık 35 bin öğrencinin katıldığı oylama sonucuyla belirlenen "2016'nın En Beğenilenleri" ödülleri yılın kadın şarkıcısı, yılın erkek şarkıcısı, yılın müzik grubu kategorilerinin yanı sıra yılın ekonomisti, yılın show programı, yılın iş adamı ve yılın iş kadını, yılın şirketi, yılın kanalı, yılın sivil toplum kuruluşu gibi 32 ayrı kategoride sahiplerini buldu."Öğrencilerin ödül vermesinin gururu ve mutluluğu başka bir duygu"2016 yılının dizi müziği ödülünü almak için törene katılan ünlü sanatçı Toygar Işıklı, "Jüriyle olan ödül törenleri de oluyor ama üniversite insanlarının aktif olarak, müzikte, televizyonda olan insanların iç içe olduğu bir tören. Bu törende gerçekten bizi takip eden kişilerin yani öğrencilerin bu ödülü vermesinin gururu ve mutluluğu başka bir duygu, ben öğrencilerin hepsine teşekkür ediyorum" dedi."Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun olduğum için mutluyum"Jüri tarafından verilen 'Ömür boyu Yıldızlı' ödülünü alan ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, "Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fükültesi'nden mezun oldum. Şu anda ondan dolayı burada bulunuyorum. Ben bu kampüste okumadım, Barbaros Bulvarında okudum. Tam böyle Davutpaşa'ya geçerken mezun oldum. Çok güzel bir yerde okudum ve buradan mezun olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.Törende ödüle layık görülen isimler ise şöyle;2016 Yılının En Beğenilen İş Kadını: Arzuhan Doğan Yalçındağ2016 Yılının En Beğenilen İş Adamı: Bülent Eczacıbaşı2016 Yılının En Beğenilen Ekonomisti: Cüneyt Başaran2016 Yılının En Beğenilen Şirketi: Türkiye İş Bankası2016 Yılının En Beğenilen Dizi - Film Müziği: İçerde - Toygar Işıklı2016 Yılının En Beğenilen Şarkısı: Yankı - Simge Sağın2016 Yılının En Beğenilen Müzik Grubu: Athena2016 Yılının En Beğenilen Kadın Şarkıcısı: Sıla Gençoğlu2016 Yılının En Beğenilen Erkek Şarkıcısı: Murat Boz2016 Yılının En Beğenilen Tiyatro Oyunu: En Kısa Gecenin Rüyası2016 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Didem Balçın2016 Yılının En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Erdal Beşikçioğlu2016 Yılının En Beğenilen TV Kanalı: TV82016 Yılının En Beğenilen Haber Spikeri: Nazlı Çelik2016 Yılının En Beğenilen Sinema Filmi: Dağ 22016 Yılının En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Aslı Enver2016 Yılının En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Çağatay Ulusoy2016 Yılının En Beğenilen Gazetesi: Hürriyet2016 Yılının En Beğenilen Yazarı: Buket Uzuner2016 Yılının En Beğenilen Dizi Filmi: İçerde2016 Yılının En Beğenilen Kadın Dizi Film Oyuncusu: Burçin Terzioğlu2016 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Film Oyuncusu: İlker Kaleli2016 Yılının En Beğenilen Reklam Filmi: Thy - Memleketin Her Yeni Şimdi Ne Güzeldir2016 Yılının En Beğenilen Sporcusu: Kenan Sofuoğlu2016 Yılının En Beğenilen Spor Programı: %100 Futbol2016 Yılının En Beğenilen Radyo Programı: Matrax - Zeki Kayahan Coşkun2016 Yılının En Beğenilen Sabah Haber Programı: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat2016 Yılının En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Gel Zaman Git Zaman - İlber Ortaylı2016 Yılının En Beğenilen Show Programı: Güldür Güldür Show2016 Yılının En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: Darüşşafaka - Olmasa da Olur2016 Yılının En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: LÖSEV2016 Yılının En Beğenilen Dergisi: National Geographic