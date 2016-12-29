29.12.2016 15:06:30

2016 fındığın kara yılı

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, 2016 yılının fındık açısından 'kara yıl' olarak geçtiğini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, 2016 yılının fındık açısından 'kara yıl' olarak geçtiğini söyledi.Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, fındık piyasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2016'nın fındık üreticisi adına kötü bir yıl olduğunu dile getiren Başkan Hasan Tütüncü, "2016 yılı fındıkta kara yıl olarak geçti. Rekoltemiz geçen seneden fazlaydı ama bu sene istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Fiyatlar yükselmeyince fındık, maliyenin altında kaldı. Fındık üreticileri bu yüzden mağdur oldu. 2015 yılında fındık rekoltesi çok düşüktü. Don ve yağışlardan dolayı fındık yandı. Bu sene rekoltemiz iyi olmasına rağmen fiyat açısından yaşanan tekelleşme fındık fiyatlarını olumsuz etkiledi. Fındık fiyatları, yerli tüccarların fındığımıza yeterli ilgi ve alakayı göstermediğinden tek alıcı olarak bulunan İtalyan firmasına kaldı. İhracatçı firmanın da fındığı Türkiye'de istediği gibi dalgalandırmasıyla birlikte fındık fiyatları bir türlü yükselmedi. Hükümetimizden bir müdahale alım yapmasını istedik. Onu da gerçekleştiremedik. Eğer bir 50 bin - 100 bin ton fındık Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla müdahale alım yapılsaydı fındık, bugün 14-15 lira seviyesinde olacaktı. Şu anda fındık 10 lira arasında seyrediyor" dedi."Kış erken giderse 2017'de fındık rekoltesi artar"Yeni yılın ilk 4 ayından sonra don olmazsa fındığın rekoltesinin yükselebileceğini ifade eden Tütüncü, "Bu sene kış erken geldi. Kışın erken başlaması fındık üreticileri için sevindirici. Havaların yaza karşı Mart - Nisan aylarında don olması fındığı olumsuz etkiler. Bu aylarda olabilecek bir donla fındık yanabilir. Bu sene kış erken gelip erken giderse yaza karşı da havalar düzgün giderse 2017 yılında fındık rekoltesinin yüksek olmasını umuyoruz. Hava şartları uygun olursa 2017'de fındıkta durum daha da iyi olabilir" diye konuştu.Tütüncü, 2016 yılının tarım açısından verimli geçtiğini ancak üreticilerin fiyat açısından mağdur olduğunu sözlerine ekledi.