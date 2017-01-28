28.01.2017 21:23:23

'2015'te başlayan intifadadan beri 285 istişhâd eylemi gerçekleştirildi'

Ekim 2015’te başlayan intifada sürecinde Batı Yaka’daki direniş güçleri 285 istişhâd (feda-şehit olma isteği) eylemi gerçekleştirdi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre İsrail bir rapor yayınladı.



Kudüs İntifadasında Ekim 2015'ten 2016'nın sonuna kadar geçen sürecin merçek altına alındığı raporda Batı Yaka'da 143 bıçaklı eylemin yanında, 89 "feda", 39 araçlı ve 9 patlayıcı kullanılan eylem gerçekleştirdiği ifade edildi.

Raporda meydana gelen eylemlerin %81'inin askeri hedeflere yönelik olduğu belirtildi.



Raporda ayrıca İsrail güçlerinin Batı Yaka'da yaptığı operasyonlarda silah üretilen 43 atölyeyi kapattığı, değişik çap ve markalarda 450 silah ele geçirdiği belirtildi.



Rapora göre 2016'nın son yarısında 826 taşlı eylem meydana gelirken, şehit yakınlarına ait 40 ev yıkıldı ve 336 genç tutuklandı.

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