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2011 UNIVERSIAD'ı tribünden izledi, 2017'de madalya kazandı
17.02.2017 17:40:53

2011 UNIVERSIAD'ı tribünden izledi, 2017'de madalya kazandı

2011 yılında Erzurum'da düzenlenen 25. Kış Üniversite Oyunları'nda (UNIVERSIADE) sürat pateni yarışlarını tribünden izleyip bu spora özenen Hazar Karagöl, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde erkekler sürat pateni 1000 metre finalinde tarihi bir başarı elde ederek gümüş madalya kazandı.

2011 yılında Erzurum'da düzenlenen 25. Kış Üniversite Oyunları'nda (UNIVERSIADE) sürat pateni yarışlarını tribünden izleyip bu spora özenen Hazar Karagöl, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde erkekler sürat pateni 1000 metre finalinde tarihi bir başarı elde ederek gümüş madalya kazandı.

UNIVERSIAD oyunlarına kadar sporcu olmayı düşünmeyen ve tribünden izlediği yarışları görünce sporcu olmaya karar veren Erzurumlu Hazar Karagöl, Türkiye'ye 13 yıllık tarihi olan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde ikinci madalyayı kazandırdı.

UNIVERSIAD, 11 dalda 57 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 sporcunun katılımıyla 27 Ocak-6 Şubat 2011 tarihleri arasında gerçekleşti. UNIVERSIAD, Erzurum'a birçok spor tesisinin yanı sıra çok sayıda da sporcu yetişmesine vesile oldu. Bu sporculardan birisi de sürat pateni sporcusu Hazar Karagöl, oldu. Karagöl, tribünden izleyerek başladığı sporda bugün gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu.

"Türkiye ikinci madalyasını aldı"

Erzurum'un ev sahipliği yaptığı EYOF 2017'de daha önce snowboard da Aydan Karakulak ile bronz madalya kazanan Türkiye, Hazar Karagöl'ün gümüş madalyasıyla ikinci kez kürsüye çıktı. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde erkekler sürat pateni 1000 metre finalinde Türk sporcu Hazar Karagöl tarihi bir başarı elde ederek gümüş madalya kazandı. Sürat Pateni Salonu'nda yapılan erkekler 1000 metre yarışmalarında Türk sporcu Hazar Karagöl, tarihi bir başarı elde etti. 1991 yılından bu yana yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde sürat pateni madalyası bulunmayan Türkiye'ye ilk derecesini Hazar Karagöl getirdi. 500 ve 1500 metre yarışlarında istediği sonuçları elde edemeyen Hazar Karagöl, hedeflediği başarıya 1000 metre yarışında ulaştı. Tribünlerin tamamen dolu olduğu finali ikinci noktalayan 16 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin de en önemli başarısını yakaladı. Dört sporcunun yer aldığı finalde start ile birlikte iyi çıkış yapamayan Hazar Karagöl, dördüncü sırada götürdüğü yarışta son dört tura kala yaptığı atakla ikinciliğe oturdu. Arkasındaki rakiplerinin düşmesiyle iyice rahatlayan 16 yaşındaki milli sporcu, liderliği zorlamasına karşın iki salise farkla ikinciliği elde etti. Fransız Diane Sellier'ın altın madalyanın sahibi olduğu yarışta Hazar Karagöl gümüş madalya kazandı. Üçüncülüğü ise finişi gören Rus Aleksei Simakin elde etti.

"UNIVERSIAD oyunlarına kadar sporcu olmayı düşünmüyordum"

Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Hazar Karagöl, "Bir gün şampiyon olacağımı hiç düşünmemiştim. Ben Erzurum doğumluyum. Erzurum Türkiye'nin doğusunda bir şehir. Burası gelişime açık huzurlu, güvenli bir şehir. Erzurum'da kış sporları için en ideal şartlar var. Bu nedenle UNIVERSIAD 2011 oyunları için dünya çapında tesisler yapıldı. Ve benim gibi binlerce gencin kaderi değişti" diye konuştu.
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