06.02.2017 13:25:35

200 yıllık çivisiz cami yıllara meydan okuyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde inşaatında çivi kullanılmayan Akçahatipler Köyü Merkez Camii, 200 yıldır cemaatini ağırlıyor.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde inşaatında çivi kullanılmayan Akçahatipler Köyü Merkez Camii, 200 yıldır cemaatini ağırlıyor.Akçahatipler köyünde yer alan ancak resmi kayıtlarda kim tarafından inşa edildiği bilinmeyen iki katlı ahşap cami, Anadolu'nun ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Çevre köylerde başka cami olmamasından dolayı zamanında 10 köye hitap eden caminin duvarlarında tek parça olarak 10-15 santimetre kalınlığında kalaslar yer alıyor. Köy muhtarı Nizamettin Akkaya yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 200 yıllık olduğunu söyledi. Caminin 1959'da eskimiş ağaçlarının sökülerek yeniden restore edildiğini ifade eden Akkaya, şöyle konuştu:"Camimiz köy halkı tarafından 9 yıl önce yeniden restore edilerek yeni haline getirildi. Dış cepheyle ilgili ihtiyaçlarımız var, bunu da köy halkı olarak yapmaya çalışacağız. Bu konuda yetkililerden de yardım bekliyoruz. Camimiz tamamen ahşap olduğundan köyümüze gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Camimiz ahşap olduğu için yeni bir cami yapılmasını istemedik. Camimizi daha iyi nasıl yapabiliriz ve tahtalarının çürümemesi için uğraşıyoruz."Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu da, Zonguldak merkezinde yaşamasına rağmen işi nedeniyle geldiği ilçede fırsat buldukça namazlarını kılmak için camiye geldiğini belirterek, "Burada namaz kılarken tarihe yolculuk yapıyorum. Caminin mimarisi insanı etkiliyor" dedi."Camide ağaçtan yapılmış zikir tespihleri çekiliyor"Cami imamı Mehmet Yeşildere, ağaçtan yapılan tespihlerin eskiden zikir için kullanıldığını belirterek, "Yapım tarihini bilmiyoruz. Camimizdeki ağaçtan yapılmış zikir tespihleridir. Kaç tane olduğunu bilemiyoruz boncuklarının çoğu kırılarak dökülmüş. Camimizin hiçbir camide olmayan bir diğer özelliği ise yüzde 10 kıble yönüne doğru inşasının eğimli yapılmasıdır. Bu da namazda rüku ve secde daha kolay olsun diye yapılmış" diye konuştu.