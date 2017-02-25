25.02.2017 15:28:04

200 yıllık cami restorasyona alınıyor

Denizli'nin Çameli ilçesindeki 200 yıllık tarihi bulunan Tahtalı Cami, restorasyona alınacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Denizli'nin Çameli ilçesindeki 200 yıllık tarihi bulunan Tahtalı Cami, restorasyona alınacak.Denizli'nin Çameli ilçesinde yer alan 200 yıllık tarihi Tahtalı Camii, Valilik tarafından restore edilecek. 1800'lü yıllarda inşa edilen Cami, bakımsızlıktan dolayı birçok yerinde hasar olmuş, harabeye dönmüştü. Ahmet İlal isimli vatandaşta bulanan camini tapusu düzenlenen törenle Çameli Belediyesine bağışta bulunuldu. Restore edilmek üzere caminin tapusunu Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Çameli Kaymakamı Onur Aydın aldı. Bakımsızlık nedeniyle uzun süredir ibadete kapalı olan cami, yapılacak restorasyonun ardından hem ibadete açılacak, hem de turizme kazandırılması hedefleniyor.Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "İlçemiz Güzelyurt Mahallesinde taşınmazı tapusu Ahmet İlal'e ait bin 26 metrekare olan tarihi Camisinin tapusu belediyemize kazandırılmıştır. Tarihi yapıları onararak ilçenin genel tarihi, mimari yapısı, kültür birikimi ve Anadolu'nun genel yapısında bütünlük sağlamaya çalışıyoruz. Tarihi yapılar hem kültürel, hem de sosyal yaşantımızın birer parçası. Önemli olan değerlerimizi koruyarak çağdaş ve modern bir ilçe olabilmek. Çameli'mizin en eski yapısı olan bu camiyi aslına uygun restorasyonla vatandaşlarımızın ibadetlerine açacağız. Restorasyonu ve tadilatı Denizli Valiliği tarafından karşılanacak olup çatısı, minaresi, kapı ve pencereleri ile iş ve dış duvarların yansı sıra bahçe duvarına kadar her köşesi elden geçirilecek cami, yeniden vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak" dedi.