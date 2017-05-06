06.05.2017 23:56:28
Terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında rehin aldığı 200 genç kızdan 82'sini serbest bıraktı. rehin alınan 82 genç kızın Kamerun sınırında serbest bırakıldığı açıklandı.
Boko Haram 14 Nisan 2014 tarihinde Chibok kasabasında eğitim gören 276 genç kızı kaçırmıştı.
200 kızdan 82'si serbest bırakıldı
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında kaçırdığı 200 genç kızdan 82'sini serbest bıraktıNijerya'da terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında kaçırdığı 200 genç kızdan 82'sini serbest bıraktı.
Terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında rehin aldığı 200 genç kızdan 82'sini serbest bıraktı. rehin alınan 82 genç kızın Kamerun sınırında serbest bırakıldığı açıklandı.
Boko Haram 14 Nisan 2014 tarihinde Chibok kasabasında eğitim gören 276 genç kızı kaçırmıştı.