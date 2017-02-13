13.02.2017 12:22:06

200 kilogramlık EYP imha edildi

Nusaybin'de amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonda, amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün meydana gelen "yurt içi olaylara" yer verildi.

Nusaybin'de amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan 200 kilogramlık EYP imha edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 11 Şubat'ta çıkan çatışmanın olay yeri incelemesinde, bir M-16 piyade tüfeği, üç M-16 piyade tüfeği şarjörü, iki telsiz kod tablosu ve bir jeneratör ele geçirildi.

Söz konusu olayla ilgili iki işbirlikçi şahıs yakalandı.

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