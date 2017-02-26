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20 yıllık izler 'Ototelik' sergisinde
27.02.2017 11:13:08

20 yıllık izler 'Ototelik' sergisinde

İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Galerisi Galeri Aydın'da 2 Mart 2017 tarihinde açılacak Şevket Sönmez'in 'Autotelic' sergisi, sanatçının üniversite öğrencisi olduğu yıllardan günümüze son yirmi yılda ürettiği çalışmalardan seçilmiş bir çeşit 'özet sergi' niteliği taşıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Galerisi Galeri Aydın'da 2 Mart 2017 tarihinde açılacak Şevket Sönmez'in 'Autotelic' sergisi, sanatçının üniversite öğrencisi olduğu yıllardan günümüze son yirmi yılda ürettiği çalışmalardan seçilmiş bir çeşit 'özet sergi' niteliği taşıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Bilgi Merkezi Sergi Salonu Galeri Aydın, resim sanatçısı Şevket Sönmez'in 'Autotelic' (Ototelik) adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2 Mart 2017 tarihinde açılacak sergide, Şevket Sönmez'in üniversite öğrencisi olduğu yıllardan günümüze son yirmi yılda ürettiği çalışmalardan seçilmiş bir çeşit 'özet sergi' olarak öne çıkıyor.

Farklı dönemlerde üretilmiş, farklı teknik temalara sahip eserler ilk bakışta başka ellerden çıkmış gibi dursa da daha dikkatli bir incelemede Şevket Sönmez'in resimlerinin belirgin bir ortaklık taşıdığı anlaşılıyor. Yapıtlar, bir sürecin izleri olarak algılanıp değerlendirildiği vakit bu ortaklık daha da vurgulanıyor. Sanatçının bireysel tarihi içinden çıkan yapıtların zamanla bu tarihin kendisine dönüşüyor oluşu da sergide altı çizilen temel konulardan biri olarak göze çarpıyor. 'Autotelic', Şevket Sönmez'in bu süreç olgusuna kafa yorduğu özel bir sergi.

İçsel motivasyon yansımaları

Psikolog Mihly Cskszentmihlyi'nin üzerinde çalıştığı 'akış' (flow) olgusuyla birlikte gündeme gelen 'ototelik' kavramı; amacı kendisinde olan, ikincil bir amaca hizmet etmeyen durum için kullanılıyor. 'Kendi kendine" anlamına gelen 'oto' ve amaç anlamına gelen 'telos' kelimelerinden türetilen bu kavram, akış haline girerek içsel bir motivasyonla çalışan sanatçıların kişilik yapısını tanımlamakta da kullanılabilir. Ototelik kişilikler otonom ve bağımsız özelliklere sahiptir ve dışsal ödüllendirme mekanizmalarından tamamen özgür şekilde hareket ederek tatmini bizzat eylemin kendisinde bulurlar. Bu bakımdan, böylesi kişilik özelliklerine sahip bireyleri tehditler ya da ödüllendirme yoluyla yönlendirmek zordur.

Şevket Sönmez'in 20 yıllık sanat yaşamından bir özet sunacak 'Ototelik' sergisi, 2-20 Mart 2017 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Şevket Sönmez kimdir?

1978 yılında Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde doğdu. İstanbul ve Plovdiv'de yaşamını geçirdi. Halen bünyesinde 'sanatta yeterlilik' aşamasını tamamlamakta olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. 2004 yılında aynı üniversitede yüksek lisans programını bitirdi. 1998 yılından bugüne ağırlıklı olarak Türkiye'de olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 21 karma sergi, 12 kişisel sergide eserlerini sergiledi. Bugüne kadar çeşitli kurumlardan birçok ödül olan sanatçı, çalışmalarına Istanbul ve Plovdiv atölyelerinde devam ediyor.

Şevket Sönmez'in seçilmiş sergileri

2015 Istanbulgrade, MERKUR, Istanbul

2013 La-vi-da Lavida Fake, MERKUR, Istanbul

2012 Penso Ma Existo, Espaco Bento Martins, Institution Junta de Freguesia de Carnide, Lisbon

2012 Un Ornamento Mental, Centro Provincial de Artes Plasticas y Diseno - Ciudad de La Habana, Havana

2012 Vienna Art Fair, Vienna
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