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20 Temmuz 2017 gazete manşetleri
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20 Temmuz 2017 gazete manşetleri
19 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri
18 Temmuz 2017 Salı gazete manşetleri
İstanbul'u yağmur vurdu! İşte fotoğraflar!
İstanbullular bu sabaha şiddetli yağış ile uyandı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medyadan onlarca fotoğraf paylaştı.
17 Temmuz 2017 Pazartesi gazete manşetleri
Meclis'teki 15 Temmuz oturumundan kareler
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz Özel Oturumu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşmasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İşte TBMM'den kareler...
15 Temmuz 2017 Cumartesi gazete manşetleri
Erdoğan'a suikast davasında 'idam ipleri' havada uçuştu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasının dünkü duruşmasında 'HERO' yazılı tişörtlü darbeciye gösterilen tepki damga vurmuş ve büyük tartışma yaşanmıştı. Dünkü duruşmada idam ipleri de havada uçuştu...
14 Temmuz 2017 Cuma gazete manşetleri
13 Temmuz 2017 Perşembe gazete manşetleri
12 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri
Erdoğan ve Yıldırım 15 Temmuz şehitliğine ziyaret
15 Temmuz Şehitleri Anma programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’ne ziyaret etti.
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