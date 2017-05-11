11.05.2017 16:28:53

20 sanık tekrar hakim karşısına çıktı

Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 16'sı tutuklu 20 sanığın yargılamasına devam edildi.

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Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 16'sı tutuklu 20 sanığın yargılamasına devam edildi.Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmalarda 16'sı tutuklu 20 sanık hakim karşısına çıktı.Mahkemede D.Ö.'nün öğretmenlerin sorumlusu olduğunu iddia eden, aralarında örgütün kapatılan kurumlarında çalışanlarının olduğu 4 tanık dinlendi.Mahkeme, tutuklu yargılanan öğretmenler M.Ş. ve A.E.D.'nin tahliyesine, diğer sanıkların ise dosyalarda eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.