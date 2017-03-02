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02.03.2017 15:16:02
'20 puan alırsak ligde kalırız'
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E-Devlet'ten ikametgah dönemi, E-Devlet'ten ikametgah nasıl alınır?
Vatandaşların en fazla talep ettiği belgeler arasında yer alan ikametgah artık e-Devlet üzerinden alınabilecek.
02.03.2017 15:06:28
Libya’da Türk tankerine el konuldu
Transpasifik Denizcilik’e ait Türk bayraklı M/T Hacı Telli isimli petrol tankerine iddiaya göre Libya’nın Zuwarah Limanı’nın 2 mil açığında el konuldu.
02.03.2017 14:08:17
HDP'li Aydınlar'a 2 yıl hapis
İzmir'den HDP Milletvekili adayı olan ve hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla dava açılan Aydınlar'a 2 yıl bir ay hapis cezası verildi.
02.03.2017 13:37:20
KPSS branş sıralamaları yayınlandı
2016 KPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek yayınlandı.
02.03.2017 13:18:33
Çanakkale Savaşı'nda kullanılan mermiler çalındı
Çanakkale Savaşı'nda kullanılan ve Mecidiye Tabyalarının restorasyonu sırasında toprak altından çıkarılarak sergilenen 2 çuval mermi kovanı çalındı.
02.03.2017 12:43:19
İlk yerli baz istasyonu için geri sayım
Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu nisan ayında Rize'de canlı şebekeye bağlanarak kullanılmaya başlanacak.
02.03.2017 12:34:01
PKK’nın Bulanık-Malazgirt grubu çökertildi
Muş’ta PKK’nın sözde Bulanık ve Malazgirt grubuna yönelik operasyonda 28 kişi silah ve mühimmatla yakalandı.
02.03.2017 12:13:21
TİMETÜRK
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TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan
Kampüsün renkleri sergisi devam ediyor
Atletizm Federasyonu Sırıkla Atlama Antrenörü Alexand
Kepez Çayı ıslah çalışmaları başladı
Türk Sağlık Sen'den 'Enler' anketine tepki
Kızıltepe'de ahır çöktü
Başkan Uyan: 'Sağlıklı bir neslin yetişmesi için büyü
2016 Hava Kirliliği raporu ciddiye alınmalı
Türkiye-Suriye sınır hattında kuş uçurtulmayacak
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