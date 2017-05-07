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'20 Ocak dışında ilk kez hatırlanıyorum'
08.05.2017 11:17:47

'20 Ocak dışında ilk kez hatırlanıyorum'

Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da yaşadığı kazada tekerlikle sandalyeye mahkum kalan efsane futbolculardan Emin Kar, IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'nde konu

Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da yaşadığı kazada tekerlikle sandalyeye mahkum kalan efsane futbolculardan Emin Kar, IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'nde konuştu. Kar, "20 Ocak dışında ilk kez hatırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un eski futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından Samsun'da organize edilen Çocuk Atletizmi seminerine "Eskimeyen Değer" olarak katıldı. Kar, Atletizm Federasyonu'na kendisini hatırladığı için teşekkür etti. Samsun'da gerçekleşen seminere 32 kursiyer katılırken, 3-12 yaş grubundaki 112 çocuk, uygulamada yer aldı. Eğlenceli atletizmle tanışan çocuklar büyük coşku yaşarken, kursiyerler geleceğin sağlıklı bireyleri ve şampiyonlarını yetiştirme konusunda ilk uygulamayı yaptı.

IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'nin 2017 yılı yedinci semineri Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün isteği doğrultusunda Samsun İlkadım Yıldıray Çınar Kültür Merkezi, Cemal Safi Konferans Salonu'nda ve atletizm sahasında düzenlendi. İki gün süren seminere geleceğin nesillerini yetiştirecek eğitimciler olma yolunda eğitim alacak 32 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere uzman eğitmenler tarafından çocuklara eğlenceli atletizm için yaptırılması gereken oyunlar teori olarak anlatıldı. Teori derslerinin ardından gerçekleşen uygulamalı derslere 3-12 yaş grubunda bulunan Hasköy Cumhuriyet Ortaokulu, İnönü Ortaokulu, Asrın Anaokulu ve Ziya Esen Anaokulu'ndan 112 öğrenci katıldı.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI"

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, çocukları atletizmle buluşturan bu projeden verim almaya başladıklarını vurgulayarak, duyduğu memnuniyeti kursiyerle paylaştı. Ayaz, "Projeyi en büyük destekçilerimizden Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın memleketinde başarıyla gerçekleştirdik. Yine bu projenin yürütülmesinde Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve yönetiminden büyük destek görüyoruz. Bu destek bizim bir milyon çocuğa ulaşmamız konusunda en büyük itici gücümüz oluyor" dedi. Seminerin ilk bölümünde, "Y" nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Antrenmana Geçişte Fizyolojik Uyum, Çocuk Atletizmi Programı dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça tarafından verildi. Sporda ve toplum yaşamında dürüstlük ve centilmenliğin içinde yer aldığı "Fair-Play" konusunu ise örnekleriyle birlikte IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Öğretim Görevlisi Haldun Domaç tarafından kursiyerlere iletildi.

EMİN KAR DUYGULU ANLAR YAŞADI

Samsun'da gerçekleşen "Eskimeyen Değerler" törenine davet edilen, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor otobüsünün yaşadığı elim kazada belden aşağısı felç olan Samsunspor'un takım kaptanı ve eski başkanı Emin Kar'ın törende yaptığı konuşma duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Kar konuşmasında; "Hep 20 Ocak'ın anma günlerinde hatırlandım. O talihsiz günün dışında beni ilk kez Atletizm Federasyonu hatırladı. 20 Ocak dışında bir günde hatırlanıyor olmak çok anlamlı. Bu nedenle bugün benim için çok özel bir değer taşıyor. Beni unutmayan Atletizm Federasyonu'na ve bu projenin Koordinötörü Necdet Ayaz'a teşekkür ediyorum" dedi. Emin Kar'a plaketi IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Öğretim Görevlisi Haldun Domaç tarafından verildi.

Törenin ardından sertifikalarını alan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereğince Halk Eğitim Merkezlerinde istihdam edilme fırsatını da yakalamış oldu. IAAF Çocuk Atletizmi seminerlerinin sekizincisi 9-10 Mayıs tarihlerinde Kütahya'da gerçekleşecek.
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