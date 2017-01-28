29.01.2017 12:22:29

20 metrekarelik dükkanında tasarladığı kıyafetleri dünyaya pazarlıyor

Gaziantepli tasarımcı, 20 metrekarelik dükkanında tasarladığı gömlek, ceket ve çorapları Amerika, Rusya, İran, Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye pazarlıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Gaziantepli tasarımcı, 20 metrekarelik dükkanında tasarladığı gömlek, ceket ve çorapları Amerika, Rusya, İran, Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye pazarlıyor.53 yaşındaki moda tasarımcısı Mahmut Güzel, ilkokulda başladığı tekstil işinde kişiye özel gömlek ve çorap dikimi yapmaya başladı. Ailesini Gaziantep'ten İstanbul'a göç eden Güzel, uluslararası bir gömlek firmasında dikim yapan terzinin yanında işe başlayarak, gömlek tasarım ve dikiminin tüm inceliğini öğrendi. Kişiye özel gömlek yapmaya başlayan Güzel, işini daha da geliştirerek seri üretime geçti. Gaziantep'e dönüş yapan Mahmut Güzel, açtığı 20 metrekarelik dükkanında birçok iş adamı ve politikacıya gömlek ve ceket yaparak adını duyurdu. Yurt dışından da birçok müşterisi bulunan Güzel, sırrını kaliteden asla ödün vermemeye bağlıyor.5 yaşındayken Gaziantep'ten İstanbul'a göç ettiklerini anlatan tasarımcı Mahmut Güzel, "1969 yılında ben 5 yaşındayken babamız Gaziantep'ten İstanbul'a göç etti. Çocukluğumuz, gençlik yıllarımız hepsi İstanbul 4. Levent'te geçti. Tekstil maceramız da dolayısıyla İstanbul'da başladı. Gömlek üreten uluslararası bir firmada çalışmaya başladım. Burada Musevi patronlarımız bize gömleğin inceliklerini öğretti. Daha sonra Rusya, Ukrayna, İran gibi ülkelerde kendi adımıza gömlekler yapmaya başladık. Daha sonra bazı nedenlerle Gaziantep'e dönüp, kişiye özel gömlek yapmaya başladık. Yaptığımız iş kadınlara ve erkeklere vücutlarının anatomisine uygun yüksek kaliteli kumaşlarla gömlek, takım elbise, çorap dikmek. İlkokul 4. sınıftan beri tekstilin içindeyim, yaklaşık 15 senedir esas ürünümüz gömlek oldu. Genelde iş adamları, politikacılar ve orta ve üst seviyede yöneticilere ürünler yaparız" dedi."Farkımız kaliteli kumaştan taviz vermemek"Kendilerini diğerlerinden ayıran şeyin kumaş kalitesi olduğunun altını çizen Güzel, "Kumaştan biz taviz vermeyiz. Kumaş biraz yüksek fiyatlara çıkıyor gözükse de o kumaştaki kaliteden geriye dönmeyiz. İyi işçilik ve iyi malzeme kullanırız" şeklinde konuştu."Yurt dışından müşterilerimiz var"Yurt dışına kişiye özel mal gönderdiklerini vurgulayan Güzel, "Yurt dışından müşterilerimiz var. Suudi Arabistan, Amerika, Rusya gibi birçok ülkeye gömlek ve takım elbise tasarlayıp gönderiyorum. Yurt dışındaki müşterilerimin beden ölçüsü bende kayıtlı duruyor, sürekli talep geldiğinde bunlara istedikleri tarzda yapıp gönderiyorum" ifadelerini kullandı.Çorapların da lokomotif ürünleri arasında olduğunu belirten Güzel, özellikle koku yapmayan çorapların yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Güzel, "Çoraplar da bizim lokomotif ürünlerimizden bir tanesidir. Çoraplarımızı bambu ağacının liflerinden üretiyoruz. Bu çorapların özelliği anti-bakteriyeldir, koku yapmaz. Çoraplarımızı ayak numarasına göre üretiriz" dedi."Fiziksel özelliklere göre tasarım yaparız"Müşterilerinin anatomik özelliklerine göre tasarım yaptıklarının altını çizen Güzel, "Bazen müşteriler vitrinde gördüklerini kendi vücutlarında isterler. O her zaman olmayabiliyor. Örneğin beyefendinin boyu kısadır, boynu da kısadır, biz bu müşterimize yüksek yakalı gömlek ya da kareli ekoseli gömlek yapmak çok doğru olmaz. Orada biraz daha düz kumaşlar, ince çizgililer veriyoruz. Veya beyefendinin boynu ve boyu uzundur, burada da daha kareli tercih etmek daha doğrudur" diye konuştu.