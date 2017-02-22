22.02.2017 17:52:07

20 kişiye mezar olan apartmanın sahibine ceza

Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Sefa Apartmanı'nın sahibi Nezir Baş'a 227 bin lira para cezası verildi.

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Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Sefa Apartmanı'nın sahibi Nezir Baş'a 227 bin lira para cezası verildi.Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Nezir Baş katılmazken, avukatları hazır bulundu. Yaklaşık yarım saat süren duruşmada sanık Baş'a, 'taksirle adam öldürmek' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen hapis cezası; sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 227 bin 500 lira adli para cezasına dönüştürdü.