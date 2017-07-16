16.07.2017 13:47:54

20 kadın terörist tünelde yakalandı

Musul'da üçü Türk olduğu öne sürülen, 20 IŞİD'li kadın terörist yeraltı tünelinde ele geçirildi.

Musul'da IŞİD'li 3 Türk 29 kadın terörist tünelde yakalandı. İsveç basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz günlerde IŞİD'ten kurtarılan Musul kentindeki eski şehir bölgesinde Irak anti-terör güçlerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen kadınların üzerinde bomba yelekleri ve silahlar bulundu.

Anti-terör güçlerinin ele geçirdiği kadın teröristlerden beşinin Alman, üçünün Rus, birinin Çeçen, üçünün Türk, ikisinin Kanadalı diğer altısının da Libya ve Suriyeli olduğu açıklandı.