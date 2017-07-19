19.07.2017 23:35:18

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan atama sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları kimlik numaraları ile öğrenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan atama sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sözleşmeli öğretmen alımı için tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının "atama.meb.gov.tr" adresinden açıklandığı bildirildi.