18.07.2017 10:05:10

20 bin sivil ölüm tehlikesi yaşıyor

Irak'ın Salahaddin iline bağlı Eş-Şarkat ilçesinde IŞİD'in uyguladığı abluka nedeniyle 20 bin kişinin ölüm tehlikesi yaşadığı bildirildi.

Irak İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'in Şarkat'ın doğu yakasındaki sivilleri abluka altında tuttuğu ve hükümet güçleriyle irtibat kurduğundan şüphelendiği kişilere de işkence ettiği belirtildi.

Şarkat'ta Musul'un batı yakasındaki insani felakete benzer bir durumun yaşanabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "Örgüt, ilçedeki sivillerin hastalık durumunda bile birbirine yardım etmesine izin vermiyor. Siviller açlıktan kırılıyor. 20 bin sivil ölüm tehlikesiyle karşı karşıya." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Şarkat'ın doğu yakasında 40 köy ile ilçe merkezinin yarısının halen IŞİD'in kontrolünde olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Irak hükümeti ile uluslararası kuruluşlara Şarkat'ın doğu yakasındaki insani felakete karşı acil önlem alma ve ablukanın kaldırılması için çalışma çağrısı yapıldı.

Musul'un IŞİD'ten kurtarılması operasyonu başlamadan önce Irak güçleri Şarkat'ın batı yakasında kontrolü sağlamış ancak doğu yakası örgütün elinde kalmıştı.