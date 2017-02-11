12.02.2017 09:59:13

2 yılda 8 kaza yapan kadın sürücü bu kez yayaları ezdi

Çin'de son 2 yıl içinde karıştığı 8 kaza sebebiyle ehliyeti iptal edilen kadın sürücü, bu kez de cipiyle dönüş yaparken yayalara çarptı

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Çin'de son 2 yıl içinde karıştığı 8 kaza sebebiyle ehliyeti iptal edilen kadın sürücü, bu kez de cipiyle dönüş yaparken yayalara çarptı.Ehliyetsiz araç süren kadın, yayaların bir anda karşısına çıktığını ileri sürerken, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kadını yalanlar nitelikteydi. Cipin çarptığı yayalardan birinin aracın altında kaldığı görüldü. Neyse ki 2 yaralının da hayati tehlikesi yoktu. Kadın sürücüyse gözaltına alındı. Kadın sürücünün son 2 yıl içinde 8 kazaya karıştığı, bunların 3'ünün de yayalara çarpmak suretiyle yaşandığı ortaya çıktı.