03.05.2017 20:27:10

2 yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi

Yalnız bırakılınca yürüyen merdivene sıkışan iki yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi

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Yalnız bırakılınca yürüyen merdivene sıkışan iki yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi. O anlar kameraya böyle yansıdı.Çin'de tek başlarına bırakılan çocuklardan biri, oyun oynarken yürüyen merdivenlere sıkıştı. Hızla aşağıya doğru inen çocuğun çığlıkları üzerine çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.