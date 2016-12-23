23.12.2016 12:44:34

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin başkanı belli oldu

2. ve 3

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2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin başkanı Cengiz Günaydın oldu.İstanbul'da Mövenpick Otel'de gerçekleştirilen 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin ilk olağan genel kurul toplantısında Karagümrükspor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın başkan seçildi."BİR MALATYALI OLARAK BANA VERİLEN BU GÖREVİ LAYIKIYLA YAPACAĞIMDAN EMİN OLABİLİRSİNİZ"Cengiz Günaydın 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, 2 yıl önce bu birliğin kurulması için ilk çalışmaların yapıldığını söyleyerek, "Bundan sonraki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir ferdi olarak federasyonun göstereceği yolda, iş birliği içerisinde ilerlemeyi amaçlıyoruz. Kulüplerimizin sıkıntılarının çözülmesi için gerekli çalışmaları el birliği ile yapacağız. Bu sebeple asil ve yedek ayrımı yapmadık. 22 bölgesel kulübümüzün içerisinde olduğu bir yönetim anlayışı ile yola çıkıyoruz. Tabi bu görev çok önemli bir görev diye düşünüyorum. Bir Malatyalı olarak bana verilen bu görevi layıkıyla yapacağımdan emin olabilirsiniz. Malatyalı hemşehrilerimden birçok telefon aldım. Bana gösterilen ilgiye, teveccühe layık olmaya çalışacağım. Bu görevin bana verilmesinde ortaya irade koyan kulüplerimizin yöneticilerine ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.(Mehmet Türel / İHA)