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2. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası
07.05.2017 17:59:26

2. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Satranç Federasyonu ile Çorum Belediyesi işbirliğinde düzenlenen turnuva sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen 2. Uluslararası Açık Turnuvası sona erdi.

Çorum Belediyesinin katkılarıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Irak ve Suriye'den toplam 315 sporcu katıldı.

Turnuva sonunda A kategorisinde Gürcistan'dan Davit Benidze birinci, Bachana Morchiashvili ikinci, Giga Quparadze de üçüncü oldu. B kategorisinde ise Suriye'den Fahed Sokani birinciliği, Türkiye'den Taha Şahin ikinciliği ve Umut Iraker ise üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada 9 yaş kategorisinde İdil Mira Özsoy, Arda Tuna Karacan ve Bulut Aydemir, 12 yaş kategorisinde de Mertali Sevgi, Ruhi Kaya ve Mustafa Alper Özdilli dereceye girdi.

Müsabakalar sonunda en iyi Türk sporcu, en iyi Çorumlu sporcu, en iyi bayan sporcu, en iyi görme engeli sporcu ve en iyi 55 yaş üstü sporcular da seçildi.

Dereceye giren sporculara ödül, kupa ve madalyaları Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Prof. Dr. Faruk Yamaner ve Satranç İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen tarafından verildi.

Federasyon Başkanı Tülay, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl 15 kentten 143 sporcunun katıldığı organizasyonda bu yıl 35 kentin yanı sıra Bulgaristan, Azerbaycan, Irak, Suriye ve Gürcistan'dan toplam 315 sporcunun yer aldığına dikkati çekerek, katkılarından dolayı Çorum Belediyesine teşekkür etti.



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