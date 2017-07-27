27.07.2017 15:30:05

2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün yurt çapında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin ise yakalandığını açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilirken, bir terörist sağ ele geçirildi. Teröristlerle birlikte 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 13 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 216 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet el bombası ve muhtelif çapta yaşam malzemesi ele geçirildi.



Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen atışlar sonucunda bir terörist etkisiz hale getirildi.



Diyarbakır Hani'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalandı.



Hakkari Yüksekova'da devam eden operasyonda, 6 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Bingöl'ün Solhan ilçesi ile Muş'un Şenyayla bölgesinde devam eden operasyonda ise tespit edilen 2 adet el yapımı patlayıcı imha edilirken, 484 kilogram gıda ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bingöl merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, 44 adet Zagros keskin nişancı tüfeği fişeği, bin 323 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 4 adet el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Hakkari Yüksekova'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise 1 el bombası ve 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.