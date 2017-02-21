21.02.2017 16:06:38

2 otomobili kundaklayan şahıs gözaltına alındı

Adıyaman'da, geçtiğimiz gün iki otomobili kundaklayan şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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Adıyaman'da, geçtiğimiz gün iki otomobili kundaklayan şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 512 sokak içerisinde 02 ve 31 plakalı iki otomobil gece geç saatlerinde kundaklandı. Kundaklanan her iki otomobil olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Daha olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme çalışması yapıldı. Yapılan incelemeler kapsamında olayı gerçekleştiren O.Y, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.