08.05.2017 12:54:06

'2. Ormancılık ve Su Şurası' tamamlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ormancılık ve Su Şurası 5-7 Mayıs'ta tamamlandı- Şurada Türkiye'nin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında 101 karara imza atıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ormancılık ve Su Şurası 5-7 Mayıs'ta 500 katılımcı ile toplandı. Şurada Türkiye'nin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında 101 karara imza atıldı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Ormancılık ve Su Şurası tamamlandı. Şura hazırlıkları, şura müzakerelerine esas olacak doküman ve belgeleri hazırlamak üzere, 18 çalışma grubu ile muhtelif alt çalışma grupları tarafından yapıldı.

Şura belgelerini hazırlayan 18 çalışma grubu, Bakanlık birimleri, üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden yaklaşık 800 kişi ile çalışmalarını tamamladı.

- Şurada 101 karar alındı



2. Ormancılık ve Su Şurası'nda su, ormancılık, iklim ve meteoroloji, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik ile çölleşme ve erozyonla mücadele komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonların çalışmaları sonucunda ise toplam 101 karar alındı.



Bu kararlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın uhdesinde olan su, ormancılık, doğa koruma gibi konulardaki çalışmalarına yön verecek, bu konulardaki strateji belgelerine, eylem planlarına rehberlik edecek ve Bakanlığın 2023 hedeflerine ulaşmasında en büyük yardımcısı olacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun onayıyla yayımlanacak olan kararların uygulamaya geçirilmesi amacıyla eylem planları hazırlanacak ve gerçekleşmeler 1. Ormancılık ve Su Şurası'ndaki gibi takip edilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin sahip olduğu orman ve su kaynaklarının yönetiminde ileriye dönük strateji ve politikaların masaya yatırılarak, karşılaşılan sorunların çözümünün çok katılımlı bir yaklaşımla müzakere edildiğini belirtti.