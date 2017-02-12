12.02.2017 19:02:25

2. Ormancılık ve Su Şurası Hazırlık Çalıştayı sona erdi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı '2. Ormancılık ve Su Şurası Hazırlık Çalıştayı' sona erdi.

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı "2. Ormancılık ve Su Şurası Hazırlık Çalıştayı" sona erdi.Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun da katıldığı çalıştay Afyonkarahisar'da termal bir otelde 10 Şubat Cuma günü başlamıştı. Çalıştayın açılışı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş tarafından yapılmıştı. Bakanlığa bağlı bütün kurumların bürokrat ve çalışanlarının katıldığı çalıştay, bugün Bakan Eroğlu'na yapılan sunumların ardından sona erdi. Kurum müdürleri yaptıkları sunumlarda Bakan Eroğlu'na baraj ve gölet gibi yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.