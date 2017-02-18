18.02.2017 11:41:27

2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali başladı

Çukurova Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 'Barış' temalı 2. Orhan Kemal Festivali başladı.

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Çukurova Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 'Barış' temalı 2. Orhan Kemal Festivali başladı.Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antakya, Antalya, Mersin, Tarsus ve Mut'tan 60 kadar yazar ve şair okurlarıyla buluştu.Türkiye'nin birçok yerinden onlarca ismin yer aldığı 2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne Çukurova ve Mersin üniversiteleri ile lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri de katıldı.Festivalde Orhan Kemal Roman Ödüllü Kitap Kapaklarının Sergisi, Varlık Dergilerinin Özel Sayılarının Sergisi, Yaşar Kemal'den Muzaffer İzgü'ye Mozaik Resim Sergisi olmak üzere üç sergi birden açıldı."Adana sanata doyuyor"Sergilerin açılışını yapan Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nin ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Adana 17 - 18 Şubat'ta edebiyat ve sanatla yatıp sanat ve edebiyatla uyanacağı iki gün yaşayacak" dedi. Festivalin onur konuğunun edebiyatın Adanalı çınarı Muzaffer İzgü, onur kurumunun ise yayın hayatını 84 yıldır sürdürmeyi başaran Varlık dergisi olduğunu aktaran Başkan Soner Çetin, göreve gelmeden önce Çukurova'yı kültür, sanat ve festivaller kenti yapacaklarının sözünü verdiğini hatırlattı. Sözünü yerine getirmenin haklı gururunu yaşadığını ifade eden Çetin, "Çukurova halkının beklentilerini ben çok iyi biliyorum. Çukurova ilçemizde olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yerine getiriyoruz ancak Çukurova halkını olağan belediyecilik hizmetleriyle mutlu etmek mümkün değil. Biz hemşehrilerimize Çukurova'yı kültür, sanat ve festivaller kenti yapacağımıza söz verdik. Bu sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Adana, Çukurova Belediyesi ile kültür ve sanata doyuyor ve doymaya da devam edecek" dedi.Etkinliklere yoğun ilgiFestivalde, kitapevleri ve kültür sanat dergilerinin stantları yoğun ilgi gördü. Festivale Antakya'dan Mut'a kadar Çukurova genelinden 7 kültür sanat dergisi, Tarsus ve Adana ağırlıklı toplam 5 kitabevi katıldı. Eski TDK Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, 'Türkçenin Söz Varlığından Adana'nın Söz Varlığına' adlı söyleşisiyle Türkçenin geldiği hali, zenginliğini Adanalılara anlattı.Festival etkinliği, Orhan Kemal'in oğulları Işık Öğütçü ve Nazım Öğütçü'nün, 'Babamız Orhan Kemal' adlı söyleşili gösterimiyle devam etti. Öğütçü kardeşlerin, babaları Orhan Kemal ile ilgili anlattığı anıları izleyiciler büyük bir ilgiyle dinledi.Etkinliğin ilk gününde sahnenin son konuğu ise gazeteci Uğur Mumcu'nun oğlu akademisyen yazar Özgür Mumcu oldu.