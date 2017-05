05.05.2017 13:02:11

2'nci Uluslararası 'Altın Ok' Festivali bugün başlıyor

2'nci Uluslararası 'Altın Ok' Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Festivali Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bugün başlıyor.

2'nci Uluslararası 'Altın Ok' Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Festivali Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bugün başlıyor.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi iş birliği ile bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Uluslararası "Altın Ok" Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Festivali 5-7 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir'in Karesi ilçesinde gerçekleşecek. Kökenleri çok eskilere dayanan ve birçok medeniyetin kültür mirasçısı olduğu atlı okçuluğun, ülkemizin yanı sıra uluslararası platformda da bilinirliğini artırmak, geleneksel sporlara değerlerini yüceltmek ve gençlerin başta okçuluk olmak üzere geleneksel sporlara olan ilgisini arttırmak amacı ile düzenlenen 'Altın Ok' Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Festivali bu yıl birbirinden önemli konukları da misafir edecek.Amerika, Kazakistan, Kırgızistan, İran, Malezya, Bulgaristan, Kore, Polonya, Finlandiya, Katar, Ürdün, Moğolistan, Romanya ve Ukrayna'dan gelecek uluslararası sporcuların yanı sıra; Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya,Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin,Samsun, Sakarya, Sivas' tan 100'ün üzerinde atlı okçu ve 400'ün üzerinde yaya okçunun katılması beklenen festival; 5 Mayıs Cuma günü, Karesi Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak. Yarışmalar, gösteriler ile devam edecek ve festivalin son günü 7 Mayıs Pazar saat 17:00'de Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları ile yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.Yapılan açıklamada, binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan ata sporlarından biri olan atlı okçuluğun, gerek Türkiye'de gerekse uluslararası alanda Balıkesir'in kültürel tanıtımına büyük katkı sağlayacak organizasyonla, sadece Türkiye'de değil, yurtdışından gelen sporcular sayesinde Dünyaya da tanıtılmış olacağı kaydedildi.'Altın Ok' festival programı05 Mayıs-CumaAt seçimi, kortej yürüyüşü, Arslanbek Sultanbekov konseri, İrfan Gürdal konseri, Mehteran konseri ve atlı okçuluk teknik toplantılar06 Mayıs CumartesiAtlı okçuluk Alp stili yarışması,Yaya okçuluk yarışması,Atlı okçuluk Türk stili yarışması,Atlı okçuluk Kabak stili yarışmasıGala yemeğiEtkinliğin ikinci ve üçüncü gününde gün boyunca; atak okçuluk oyunu, mas güreşi, mangala, ponny biniş alanı, yağlı güreş, ispanyol atlı gösterisi, kılıç kalkan oyunu, orta çağ pazarı, yörük obaları, yöresel lezzetler, aşık oyunu olacak.07 Mayıs PazarAtlı okçuluk Kore stili yarışması,Atlı akrobasi gösterileri,Yaya okçuluk küp atışı gösterileri,Diriliş Ertuğrul ekibinin katılacağı ödül töreni