31.07.2017 21:37:24

2 kilo bonzai ele geçirildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilogram sentetik bonzai ve 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta ve arazide arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 2 kilogram sentetik bonzai ve 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



